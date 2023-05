Generale Conserve: economia circolare al centro del bilancio di sostenibilità di Asdomar

Generale Conserve spa, azienda italiana specializzata in conserve ittiche, titolare del marchio Asdomar, presenta l’undicesima edizione del Bilancio di Sostenibilità di Asdomar all’interno della quale sono esposti agli stakeholder di riferimento gli impatti generati lungo tutta la catena del valore secondo i criteri proposti dai nuovi standard di rendicontazione GRI 2021.

(Per il testo del Bilancio vedi qui )

Mantenendo comunque sempre centrale il focus sulla sostenibilità della pesca, in particolare, nel documento viene data enfasi ai progetti di recupero e di economia circolare, come “Tonno Zero Spreco” ed “EcoeFISHent”, volti al riutilizzo e alla valorizzazione degli scarti di lavorazione della materia prima ittica.

Risalto anche agli investimenti in ottica di sostenibilità ambientale, tra cui spicca l’installazione e la messa in opera dell’impianto fotovoltaico presso lo stabilimento di Olbia, la cui connessione è stata attivata dal distributore elettrico in data 31 marzo 2023: la produzione di energia rinnovabile dell’impianto riuscirà a coprire circa il 40% del fabbisogno, conciliando una riduzione di impatto ambientale, con una maggiore autonomia dello stabilimento produttivo.

«Fin dalla prima edizione e ancor più oggi – dichiara Giovanni Battista Valsecchi, direttore generale di Generale Conserve/Asdomar – il Bilancio di Sostenibilità ha rappresentato per noi non solo uno strumento di rendicontazione, ma un vero e proprio mezzo di comunicazione con i nostri stakeholder, per trasmettere con trasparenza il nostro impegno nell’ambito della Sostenibilità e per fornire una visione di insieme chiara della strategia, del modello operativo e di governance, oltre che dei risultati conseguiti».

Il documento vuole comunicare in modo completo e organico a tutte le parti interessate, l’impegno di Generale Conserve/Asdomar nell’ambito della sostenibilità, ma anche le peculiarità e le caratteristiche specifiche del business, per illustrare in modo integrato come strategia, risultati e prospettive, consentano all’organizzazione di creare valore.

Generale Conserve è la seconda azienda del mercato delle conserve ittiche e chiude il 2022 con un fatturato di oltre 156 milioni di euro (al lordo delle rettifiche di prezzo per sconti, premi e servizi commerciali resi dalla gdo). Il fatturato dell’azienda è sviluppato per il 60% circa da marchi propri: Asdomar, indiscusso leader nel mercato premium, consolida nel 2022 la seconda posizione in valore dell’intero mercato del tonno sott’olio con una quota del 7,7%. Il restante 40% del fatturato è rappresentato dalla produzione di primarie private label della distribuzione.

L’azienda ha due stabilimenti produttivi, uno a Olbia principalmente per la lavorazione del tonno a pinne gialle e uno in Portogallo, a Vila do Conde, dove l’azienda lavora sgombro, salmone e tonnetto striato. Gli uffici direzionali e amministrativi sono nell’headquarter di Genova.