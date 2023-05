Formazione marittimi: CMA ottiene l’autorizzazione per i corsi high voltage

Il centro di formazione CMA Sistemi antincendio srl – divisione Maritime training di Genova, azienda che fa capo a Sicura spa, ha ottenuto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto di autorizzazione a effettuare i corsi high voltage technology per lavoratori marittimi.

I corsi high voltage technology per il personale navigante sono di due tipi:

“ operativo ”, destinato agli ufficiali di macchina, elettricisti ed elettronici responsabili di una guardia in navigazione, in servizio su navi dotate di impianti elettrici ed elettronici ad alta tensione, superiori cioè a 1000V.

”, destinato agli ufficiali di macchina, elettricisti ed elettronici responsabili di una guardia in navigazione, in servizio su navi dotate di impianti elettrici ed elettronici ad alta tensione, superiori cioè a 1000V. “direttivo”, per direttori, primi ufficiali di macchina e ufficiali elettronici (ETO), in servizio sulle stesse navi.

Con questa autorizzazione, rilasciata dopo un lavoro preparatorio durato quasi due anni e svolto anche in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (Diten) dell’Università di Genova, salgono a 34 i corsi STCW offerti da CMA ai marittimi, frutto di 25 autorizzazioni ottenute, un’offerta molto completa che colloca il polo genovese ai vertici in Italia (vedi elenco completo a fondo pagina).

In aggiunta, su richiesta di compagnie armatrici o armatori di yacht, CMA può erogare altri servizi, come corsi di manovra, corsi antincendio a bordo, corsi “Live Fire Ashore”, corsi di aggiornamento di primo soccorso per personale di bordo (specifico su yacht), e infine anche il corso MES-Marine Evacuation System per le navi dotate di questo sistema di evacuazione a bordo.

Al di là del numero, sicuramente significativo, la scelta di CMA è stata fin da subito quella di prestare particolare attenzione all’elevata professionalità dei corsi e dei docenti, e alla cura delle dotazioni a supporto degli allievi per le parti teorico-pratiche.

Nella sede genovese di CMA a Prà, nella seconda metà del 2021 sono state realizzate anche nuove aule, dotate fra l’altro di simulatori di navigazione e un moderno banco prova per i corsi IGF, realizzato interamente in-house e certificato.

Lo stato di avanzamento delle tecnologie applicate al settore navale, le dimensioni delle navi, l’utilizzo di nuovi materiali e carburanti impongono scelte rigorose in termini di sicurezza sia agli armatori e alle compagnie di navigazione che alle società di shipmanagement e agli altri player coinvolti.

CMA è pienamente consapevole dell’importanza e anche della delicatezza del ruolo dei centri di formazione in questo senso, come snodo fondamentale nel processo di trasmissione di conoscenze sempre più approfondite al personale di bordo e del loro periodico aggiornamento, e intende pertanto mantenere i più alti standard nella propria offerta formativa.

«I riscontri che riceviamo, dagli armatori e anche dagli organi di controllo, sono molto positivi e ci inducono a continuare nella strada che abbiamo intrapreso da tempo, investendo molte risorse nello sviluppo del centro: solamente nel 2022 abbiamo erogato formazione a oltre 2 mila marittimi per un totale di più di 6 mila ore. Abbiamo altre novità in arrivo su più fronti, in collaborazione anche con altri soggetti, per raggiungere l’obiettivo di far diventare Genova e la Liguria l’area di riferimento per la formazione marittima di eccellenza in Italia», dichiara Dario Domenighini, amministratore delegato di CMA e direttore dei corsi.

CMA da aprile 2022 è parte di Sicura spa di Vicenza, attivo nella fornitura di servizi, prodotti e sistemi per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. «Decidendo di acquisire un’azienda già consolidata nel proprio settore come CMA abbiamo voluto investire in un segmento, quello della formazione marittima superiore, dove vediamo prospettive di crescita significative e che amplia la nostra offerta. Intendiamo proseguire negli investimenti, completando velocemente l’integrazione di CMA nel gruppo, operazione che ci consentirà di attivare sinergie, ottimizzare i processi aziendali e migliorare l’efficienza complessiva del centro», conclude Francesco Bellico, presidente di CMA e consigliere delegato di Sicura spa.

Ecco l’elenco completo dei corsi disponibili presso CMA a Genova:

1) PSSR-Personal Safety and Social Responsibilities, sicurezza personale e responsabilità sociali, previsto per l’addestramento di base (o BST-Basic Safety Training). Durata 18 ore.

2) PST-Personal Survival Techniques, sopravvivenza e salvataggio, per marittimi iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria per il primo imbarco su navi da traffico in navigazione. Durata 20 ore.

3) Antincendio di base (BST), obbligatorio per i marittimi iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria per il primo imbarco su navi da traffico in navigazione. Durata 15 ore

4) EFA-Emergency First Aid – Primo soccorso elementare (BST). Durata 8 ore.

5) Aggiornamento BST. Durata 16 ore.

6) Antincendio avanzato. Durata 29 ore.

7) Aggiornamento Antincendio avanzato. Durata 12 ore.

8) Crowd and crisis management, istruzione ed addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, comandanti, ufficiali, comuni e altro personale. Durata 8 o 24 ore.

9) Crowd and crisis management – aggiornamento. Durata 8 ore.

10) SSO – Ship Security Officer, per marittimi che hanno effettuato un periodo di navigazione di 12 mesi a bordo di navi soggette a codice ISPS. Durata 16 ore.

11) Aggiornamento SSO. Durata 4 ore.

12) CSO – Company Security Officer. per marittimi che aspirano a svolgere questo incarico su navi soggette al codice ISPS. Durata 24ore.

13) Aggiornamento CSO. Durata 4 ore.

14) PFSO – Port Facility Security Officer, per marittimi che aspirano a svolgere questo incarico su navi soggette al codice ISPS. Durata 24 ore.

15) Aggiornamento PFSO. Durata 4 ore.

16) Security duties, per marittimi designati a mansioni di security, in possesso della certificazione dell’addestramento di base. Durata 14 ore.

17) Security awareness, per marittimi non addetti a mansioni specifiche di security, in possesso della certificazione dell’addestramento di base. Durata 5 ore.

18) Leadership e teamwork, per ufficiali di coperta e di macchina, responsabili di guardia in navigazione, ufficiale elettrotecnico. Durata 28 ore.

19) Uso della leadership e delle capacità manageriali, per ufficiali del livello direttivo di coperta e di macchina in possesso di un Certificato di Competenza di livello operativo. Durata 40 ore.

20) RON – Radar Osservatore Normale, obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione o di ufficiale di navigazione di terza classe. Durata 42 ore.

21) ARPA – Radar a elaborazione automatica dei dati A.R.P.A. obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione che hanno frequentato con esito favorevole il corso di addestramento all’uso del RON. Durata 28 ore.

22) ARPA Bridge teamwork – Ricerca e salvataggio, obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento dei certificati di abilitazione di capitano, capitano di seconda classe, comandante e comandante di seconda classe, in possesso del certificato di competenza da ufficiale di navigazione. Durata 38 ore.

23) ECDIS – Electronic Chart Display and Information System, per l’utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica, per ufficiali e allievi di coperta. Durata 40 ore.

24) ECDIS TYPE SPECIFIC – Addestramento specifico sull’utilizzo del sistema di cartografia elettronica. Durata 16 ore.

25) MAMS – Marittimo Abilitato per i Mezzi di Salvataggio, per mezzi diversi dai battelli di emergenza veloci. Durata 26 ore.

26) Aggiornamento MAMS. Durata 12 ore.

27) MABEV – Marittimo Abilitato per i Battelli di Emergenza Veloci. Durata 30 ore.

28) Aggiornamento MABEV. Durata 12 ore.

29) Formazione per formatore (Train the trainer). Durata 41 ore.

30) Formazione per formatore su simulatore (IMO model course 6.10). Durata 30 ore.

31) IGF base, per marittimi che lavorano su navi di ultima generazione con propulsione a gas, come Gnl (in collaborazione con l’Università di Genova). Durata 24 ore.

32) IGF avanzato, in collaborazione con l’Università di Genova. Durata 40 ore

33) High Voltage Technology – operativo, per marittimi in servizio su navi dotate di apparecchiature ad alto voltaggio (in collaborazione con l’Università di Genova). Durata 5 ore.

34) High Voltage Technology – direttivo, in collaborazione con l’Università di Genova). Durata 32 ore.