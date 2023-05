Ferpi Liguria partecipa alla BeDesign Week

Ferpi Liguria – Federazione relazioni pubbliche italiana, venerdì 26 maggio, organizza a Genova l’incontro “Energie comunicative per città sostenibili”.

L’evento − alle 17.30 a Palazzo Marcantonio Sauli, in Via San Bernardo 19 − nasce all’interno della manifestazione cittadina Genova BeDesign Week 2023 per dare risalto al tema dell’energia scelto per questa edizione, declinato dai relatori in rapidi contributi sull’importanza della comunicazione in una città in trasformazione e smart.

«Le nostre energie di professionisti della comunicazione – afferma Alessandra Grasso, delegata ligure per Ferpi − devono poter servire a raccontare ed esaltare le iniziative e i progetti d’imprese e istituzioni per far crescere le declinazioni tangibili di sostenibilità nelle nostre comunità territoriali. La nostra associazione nazionale è nata per valorizzare e accrescere le competenze dei soci, creando opportunità di relazioni, anche attraverso eventi come questo».

I relatori che interverranno sono nomi noti agli addetti ai lavori, che spaziano dalla comunicazione ambientale a quella sociale, dalla multinazionale all’esperienza progettuale:

Sabina Alzona -Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, coordinatrice regionale; Daniela Ameri – presidente Ameri Communication e Genova Smart City; Paola Lustro – responsabile comunicazione e ufficio stampa Aism; Anna Cristina Pizzorno – comunicazione e progetti Fratello Sole; Andrea Razeto – direttore CSR e sostenibilità Hitachi Rail Group; Rosella Scalone – presidente Save the woman; Sergio Vazzoler – socio Amapola e autore di diversi manuali di comunicazione. La moderazione dell’evento è affidata ad Alessandra Grasso, comunicazione Agorà Coop.

I temi trattati sono la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili, la cura delle persone, la tutela delle donne e l’ambiente: tutte parti importanti delle nostre comunità, da maneggiare con attenzione, anche dal punto di vista comunicativo.

Ferpi è l’associazione italiana che rappresenta i comunicatori professionisti in Italia sin dal 1970. Organizzata per delegazioni territoriali, si occupa di formazione e networking. Tra le iniziative maggiormente conosciute a livello nazionale, il Festival e il Premio Inspiring PR di Venezia e l’Oscar di Bilancio che ogni anno decreta i campioni della sostenibilità, in termini di redazione di bilancio sociale.