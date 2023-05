“Export: istruzioni e opportunità”: seminario il 10 maggio in Confindustria La Spezia

Confindustria La Spezia, in collaborazione con Ice e Its La Spezia, organizza per mercoledì 10 maggio alle ore 10.30 in sede associativa, il seminario: “Export: istruzioni e opportunità”.

Il seminario rappresenta una nuova occasione per affrontare il tema dell’internazionalizzazione.

L’incontro si pone l’obiettivo di evidenziare le modalità corrette di approccio e gestione dell’export, focalizzando l’attenzione ai vari passaggi cruciali che lo caratterizzano, come la selezione del mercato e dei partner esteri, lo sviluppo di capacità di analisi dei mercati e di ricerca delle opportunità, oltre che a un’analisi sugli strumenti di promozione e sulle principali politiche da rispettare e a cui adeguarsi.

Dopo i saluti di Mario Gerini presidente di Confindustria La Spezia, seguiranno gli interventi di: Roberto Guido Sgherri presidente Fondazione Its La Spezia; Michele Lenoci – Studio Tupponi, De Marinis, Russo & Parterns; e per Ice Agenzia: Andrea Tacchini “Presentazione generale e Attività Promozionale”, Tatiana Marzi “Servizi Formativi e Export Flying Desk” e Francesca Zadro “I servizi digitali per l’internazionalizzazione”.

Per le aziende interessate è possibile prenotare incontri one-to-one con i referenti Ice nell’ambito del progetto Export flying desk – Agenzia Ice. Gli incontri verranno svolti al termine dell’evento.

Per confermare la partecipazione al seminario e/o prenotare un incontro one to one, scrivere a: eventi@confindustriasp.it specificando l’oggetto della richiesta.

Il seminario è gratuito e aperto a tutte le aziende interessate.