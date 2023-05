Elezioni amministrative: i primi sindaci eletti in Liguria

Marco Melgrati è stato confermato sindaco di Alassio con il 55,67% dei voti. Per la lista Melgrati sindaco 11 seggi. A Jan Casella e alla lista Alassio di tutti il 44,33% dei voti e 5 seggi.

Mauro Faustino Fantoni è stato confermato sindaco di Montoggio con il 38,32% dei voti alla lista Montoggio Insieme. A lui 7 seggi. Sconfitti Sabrina Ogemini (Montoggio Anch’io, 30,89%) e Ada D’Onofrio (Progetto Comune Montoggio, 30,29%).

Giovanni Anelli è il nuovo sindaco di Camogli con il 48,95% dei voti. Otto seggi per la lista Per la nostra città. Tre per Maurizio Castagna e Camogli Futura (32,86%) e uno per Camogli Civica di Giuseppe Maggioni (18,19%).

Angelo Arrigo è il sindaco di Aurigo con il 53,53% dei voti alla lista Aurigo Riparte. Sconfitto Cesare Rainisio con il 46,47 delle preferenze alla lista Noi ci siamo per cambiare.

Antonio Galante è sindaco di Cosio d’Arroscia: per lui il 55,07% dei voti (lista Cosio). La spunta su Mauro Parodi (44,93%) e la lista Per Cosio passato, presente e futuro.

Plebiscito per Mariano Bianchi a Montalto Carpasio: per lui l’85,66% dei voti nella lista Uniti per Montalto Carpasio. Briciole per Angelo Canobbio e L’Unione (14,34%).

Unica lista a Pieve Di Teco ed elezione per Enrico Pira con il 100% dei voti alla sua lista Prima Pieve di Teco. Stessa cosa a Triora con Massimo Di Fazio e la lista Triora Viva.

Ezio Firenze stravince a Carro con il 90,04% dei voti per la lista Il paese che vogliamo. Sette seggi per lui. Tre seggi per Isolabella Loriano di Unione di Centro (7,75%). Nessun seggio per Daniele Biagioni della Fiamma Tricolore (2,21%).

A Maissana Egidio Banti la spunta col 52,38% dei voti (lista Impegno per Maissana) su Paolo Cogorno a 46,13% (Maissana in volo). Nessun seggio per Giovanna Biggi (Fiamma Tricolore. 1,49%).

articolo in aggiornamento