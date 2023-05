Eccellenze in Digitale riparte in versione itinerante: prima tappa il 17 maggio in Bassa Valbisagno

La Camera di Commercio di Genova, con il Punto Impresa Digitale, organizzerà per l’edizione 2023/24 venti incontri, affrontando tematiche legate al web marketing come “Google My Business”, social network, e-commerce e analisi dei dati.

Tra le novità di questo nuovo percorso info-formativo, ci sarà il tema della cyber security (su cui la Camera di Commercio lavora da due anni in collaborazione con il Centro di Competenza Start 4.0) e quello della doppia transizione digital e green.

Il format proposto dal Punto Impresa Digitale è completamente nuovo, basato su incontri di persona con le imprese e fra le imprese. È nato così “Eccellenze in Digitale itinerante” nei municipi di Genova.

La prima tappa è prevista il 17 maggio alle ore 14.00 presso il municipio Bassa Valbisagno. L’argomento affrontato, visto l’alto numero di commercianti presenti nella zona, sarà “Google My Business”. Verranno poi presentati alcuni servizi della Camera di Commercio, come il Cassetto digitale dell’imprenditore, strumento già utilizzato da oltre 18.000 imprese iscritte al Registro Imprese.

Commenta Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova: «Con l’edizione di quest’anno puntiamo a una presenza ancora più capillare sul territorio, che ci consenta di incontrare di persona le imprese e di farle incontrare tra loro, grazie alla collaborazione con i municipi, i Civ e le associazioni di categoria. Andremo a formare direttamente in loco gli imprenditori che non conoscono la Camera di Commercio e il Punto Impresa Digitale e far scoprire loro il ventaglio dei nostri servizi digitali».

«Investire sulla formazione delle persone e delle imprese – dice l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli – è una prerogativa che sia questa amministrazione che Camera di Commercio si sono dati. Nella nostra epoca non si può prescindere né dalla comunicazione né dalla digitalizzazione e fornire alle piccole e medie imprese il know how per muoversi in un mondo ormai 3.0 è imprescindibile per farle crescere anche in un contesto dove è necessario sempre di più interfacciarsi anche con le istituzioni, i Civ e le associazioni di categoria».

Eccellenze in Digitale 2023 racconterà poi le storie delle imprese del territorio, che si stanno adoperando per attuare una strategia online efficace. Gli incontri si terranno online su piattaforma Zoom e chi partecipa, oltre ad approfondire concetti di web marketing, potrà direttamente porre delle domande agli imprenditori che già utilizzano strumenti digitali. La prima data in programma è il 5 maggio, in cui parleremo di “Comunicazione aziendale e sociale” insieme alla start up innovativa a vocazione sociale MadLab 2.0.

Per affrontare il modulo cyber sicurezza, infine, verranno messe a disposizione, video pillole di circa 15 minuti ciascuna per apprendere concetti base e capire come evitare di commettere sbagli che possano mettere a rischio la sicurezza aziendale.

Per aderire gratuitamente al percorso di Eccellenze in Digitale Genova basta compilare il form d’iscrizione.

Unioncamere e le Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentano alle micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate. Da qui è nata, nel 2013, la partnership con Google per la sensibilizzazione, l’istruzione e il potenziamento della presenza online delle imprese italiane. Il finanziamento di 1,4 milioni di euro di Google.org al progetto nazionale andrà a sostenere la formazione di imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione per accrescere le loro competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito della Camera di Commercio.