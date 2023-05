Eccellenze in digitale, prima tappa il 17/5: come farsi trovare online su Google Maps

Primo appuntamento di Eccellenze in Digitale itinerante organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Genova il 17 maggio alle ore 14 nel Municipio della Bassa Val Bisagno, in piazza Manzoni 1.

In ogni tappa verranno presentati i servizi digitali della Camera di Commercio, tra cui il Cassetto digitale dell’imprenditore, strumento già utilizzato da oltre 18 mila imprese di Genova iscritte al Registro Imprese. A seguire verrà affrontato dalle digital specialist del Punto Impresa della Camera di Commercio un argomento di web marketing.

Per questo primo appuntamento si parlerà di come le imprese possono farsi trovare online su Google Maps dai clienti grazie a Google My Business.

Eccellenze in Digitale è lo storico programma di Unioncamere e Google, nato nel 2013 per sensibilizzare le imprese e potenziarne la presenza online.

L’obiettivo della Camera di Commercio di Genova con la nuova formula di Eccellenze in Digitale Itinerante è incontrare di persona le imprese e farle incontrare tra loro, grazie alla collaborazione con i Municipi, i Civ e le Associazioni di Categoria. «Con l’edizione di quest’anno puntiamo ad una presenza ancora più capillare sul territorio, che ci consenta di incontrare di persona le imprese e di farle incontrare tra loro, grazie alla collaborazione con i Municipi, i Civ e le Associazioni di Categoria. Andremo a formare direttamente in loco gli imprenditori che non conoscono la Camera di Commercio e il Punto Impresa Digitale e far scoprire loro il ventaglio dei nostri servizi digitali» commenta Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova.

Il 17 maggio sarà presente anche l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli: «Investire sulla formazione delle persone e delle imprese − sottolinea l’assessore − è una prerogativa che sia questa amministrazione che Camera di Commercio si sono dati. Nella nostra epoca non si può prescindere né dalla comunicazione né dalla digitalizzazione e fornire alle piccole e medie imprese il know how per muoversi in un mondo ormai 3.0 è imprescindibile per farle crescere anche in un contesto dove è necessario sempre di più interfacciarsi anche con le istituzioni, i Civ e le associazioni di categoria».

Sul sito della Camera di Commercio di Genova il programma dell’evento.

Per aderire gratuitamente al percorso di Eccellenze in Digitale Genova basta compilare il form d’iscrizione.