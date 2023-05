Eccellenze in Digitale: il 5 maggio nuova edizione del programma per la presenza online delle imprese

Dal 5 maggio riparte la nuova edizione di Eccellenze in Digitale, il programma di Unioncamere in partnership con Google per la sensibilizzazione, l’istruzione e il potenziamento della presenza online delle imprese italiane. Per l’edizione di quest’anno 2023-2024 il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Genova ha strutturato le seguenti iniziative: Eccellenze in Digitale Itinerante, #StoriediPid incontra Eccellenze in Digitale, Pillole di Cyber Security e Connessioni Genova.

Eccellenze in Digitale Itinerante consiste in eventi della durata di due ore ciascuno incentrati su una tematica di web marketing, che si svolgeranno presso vari Municipi e Civ della provincia di Genova con il supporto dell’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli che lancerà la prima tappa in programma prevista il 17 maggio alle ore 14 presso il Municipio Bassa Val Bisagno. Con l’edizione di quest’anno la Camera di Commercio vuole garantire una presenza ancora più capillare sul territorio, che consenta di incontrare di persona le imprese e di farle incontrare tra loro, grazie alla collaborazione con i Municipi, i Civ e le Associazioni di Categoria, per questo le Digital Specialist del Punto Impresa Digitale andranno a formare direttamente in loco gli imprenditori che non conoscono ancora i servizi digitali camerali. L’argomento affrontato nella prima tappa, visto l’alto numero di commercianti presenti nella zona, sarà “Google My Business”. Le successive tappe presso gli altri Civ/Municipi devono ancora essere calendarizzate ma prevedono lo stesso format: presentazione di alcuni servizi della Camera di Commercio, tra cui il Cassetto digitale dell’imprenditore, strumento già utilizzato da oltre 18000 imprese iscritte al Registro Imprese, per poi sviluppare un argomento di web marketing in maniera teorica e pratica.

#StoriediPID incontra Eccellenze in Digitale parte dal 5 maggio e si tratta di una serie di incontri online su piattaforma Zoom, ad ogni appuntamento parteciperà un imprenditore che ha affrontato direttamente una tematica di web marketing. L’appuntamento del 5 maggio “Comunicazione aziendale e sociale” vede protagonista la Start Up Innovativa a vocazione sociale MadLab 2.0. con Elena Parodi Responsabile della Comunicazione e Divulgatrice scientifica. Gli argomenti spaziano dalle varie forme di comunicazione alle strategie di digital marketing e vendita online, come da calendario:

12 maggio dalle 12 “Strategie digitali” con Gmg Net

19 maggio dalle 12 “Vendita online” con Il Negozietto di Laura&Fetuccia

26 maggio dalle 12 “Come comunicare le scelte sostenibili” con Common Place

16 giugno dalle 12 “Creazione di Piattaforme Digitali” con Hodlie

Pillole di Cyber Security

Verranno messe a disposizione dodici video pillole di circa 15 minuti ciascuna per apprendere concetti base e capire come evitare di commettere sbagli che possano mettere a rischio la sicurezza aziendale. Le Pillole sono state strutturate in seguito alla formazione specialistica “Cybersecurity dalla consapevolezza all’approccio specialistico” organizzata dalla Camera di Commercio di Genova tramite il Centro di Competenza Start 4.0.

Connessioni Genova sono delle tavole d’incontro tematiche tra alcune delle aziende che hanno usufruito dei servizi del Pid con l’obiettivo di far nascere sinergie, collaborazioni e progetti comuni. La prima Tavola d’incontro si è tenuta il 4 aprile tra imprese dello Sport, Turismo e Sostenibilità.