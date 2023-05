Domenica 21 maggio aprono al pubblico le dimore storiche

Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Saranno oltre 500 i luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), ha ricevuto il patrocinio di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

La Giornata Nazionale Adsi è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese. Facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso ignorato, ma anche cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta. Esse costituiscono un perno fondamentale per le economie dei borghi in cui si trovano. Il 54% di tali immobili è situato in piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 26% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.

Tra le peculiarità delle dimore liguri che aprono al pubblico, si sottolineano le seguenti particolarità storiche: Palazzo Squarciafico, situato nella raccolta Piazza Invrea, nel cuore del centro storico di Genova a ridosso della principale piazza San Lorenzo, palazzo edificato nel XIV e affrescato quasi interamente dallo stesso artista, Ottavio Semino (1530-1604).

Sempre a Genova, tra i giardini e i palazzi nobiliari della monumentale via Garibaldi (già Strada Nuova) aprirà ai visitatori Palazzo Spinola regalandoci una visione della magnificenza della Genova del 500.

Spostandoci a Levante lungo la Riviera Ligure si potranno visitare alla Spezia gli spazi di Villa La Contessa, edificata nel 600 rimanipolata nell’800 che rappresenta la villa tipica dei nobili liguri, in cui abitò la famiglia Oldoini e poi Virginia Oldoini, contessa Verasis Di Castiglione. E ancora sempre alla Spezia, Villa Pratola costruita nei prime decenni del secolo XVIII per iniziativa della famiglia Remedi di Sarzana, che era impegnata nello sviluppo dell’abitato di Ponzano, borgo dotato di autonomi statuti, sul cui feudo vantava diritti.

Di seguito l’elenco delle aperture previste in Liguria al momento. La lista subirà aggiornamenti nelle prossime settimane :

Provincia di Genova

Palazzo Angelo Giovanni Spinola, Genova

Palazzo Negrone – De Ferrari (già Fieschi), Genova

Palazzo Squarciafico, Genova

Provincia della Spezia

Villa La Contessa, La Spezia

Villa Pratola, Santo Stefano di Magra

Numerose le iniziative promosse dai proprietari per la Giornata Nazionale per permettere ai visitatori di vivere un’esperienza sempre più immersiva e stimolante: da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Quest’anno torna nuovamente il concorso fotografico in collaborazione con Photolux e Instagramers Italia ETS, rivolto a tutti gli utenti di Instagram: maggiori informazioni saranno dettagliate in successive comunicazioni.

È necessario prenotare la propria visita per recarsi alla dimora prescelta. Per maggiori informazioni visitare questo sito