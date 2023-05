Depositi chimici: nessuna acquisizione, trattativa su investimento di Carmagnani in Superba

Attilio Carmagnani Ac spa e Pir spa in merito al progetto dei Depositi chimici a Ponte Somalia, precisano in una nota che “l’operazione allo studio è orientata al consolidamento e rafforzamento della presenza delle due aziende nel mercato della logistica dei prodotti chimici e smentiscono che si tratti di un’acquisizione, come riporto su alcuni organi di stampa”.

In particolare, “le due aziende stanno portando avanti una trattativa per definire le modalità con le quali Carmagnani investirà in Superba srl, oggi detenuta al 100% da Pir spa e titolare di un’istanza per il trasferimento a Ponte Somalia, con l’obiettivo di trasferire le proprie attività di deposito costiero nel nuovo sito”.

La Attilio Carmagnani AC spa, fondata nel 1904, ribadisce la propria volontà di crescere e investire nel nuovo progetto di deposito e conferma che porterà avanti in autonomia le attività riguardanti il commercio, il trading e le analisi di prodotti chimici e fluidi funzionali.

Pir spa, fondata nel 1920, oltre a Superba, gestisce attività di stoccaggio di rinfuse liquide (GNL, prodotti petroliferi, chimici, alimentari, biocombustibili), merci secche e prodotti confezionati attraverso terminal e magazzini situati a Ravenna, in Albania (Valona) e in Tunisia (Zarzis) e ribadisce che porterà avanti la propria istanza per il trasferimento a Ponte Somalia in conformità alle norme vigenti.