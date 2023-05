Coppa del Mondo Uci di Mountain Bike nel finalese, occasione per la promozione turistica

Saranno due gli appuntamenti di Coppa del Mondo Uci di Mountain Bike che si svolgeranno dall’1 al 4 giugno nella Finale Outdoor Region in provincia di Savona.

La Uci Mountain Bike World Series, dopo il debutto in Australia, sbarca in Europa dove l’Italia vanta ben 3 località ospitanti le gare di coppa, distribuite tra Liguria e Trentino, regioni attente a promuovere il connubio virtuoso tra Sport e Turismo e territorio.

La Finale Outdoor Region grazie all’esperienza maturata in ben 10 anni consecutivi di gare Enduro World Series e alla sua notevole rete sentieristica e di servizi per i biker si è aggiudicata ben due gare di World Series: la Uci Enduro World Cup e la Uci Cross – Country Marathon World Cup.

Questi eventi porteranno ancora una volta i migliori atleti e team al mondo a sfidarsi lungo gli spettacolari sentieri dell’entroterra che dalla montagna corrono verso il mare e alle migliaia di appassionati ad assistere dal vivo alle spettacolari gare. Cuore della Uci Enduro World Cup dall’1 a 3 giugno sarà Pietra Ligure e la sua ormai vasta rete sentieristica che già nel 2020 e 2021 è stata protagonista di una tappa di EWS (Enduro World Series) e di ben due edizioni della EWS-E (competizione dedicata alle mtb a pedalata assistita). Il villaggio evento, il paddock degli atleti, le assistenze tecniche, l’area espositiva coloreranno e animeranno le vie e le piazze del centro di Pietra Ligure. Il percorso di gara, sul format con trasferimenti e prove speciali cronometrate, verrà svelato solo la settimana antecedente la competizione.

La Uci Cross – Country Marathon World Cup, in programma il 3 e 4 giugno, ritrova invece un’ambientazione, Finalborgo, che fu già protagonista nel lontano ‘97 della finale della Valtellina Cup con atleti di fama mondiale come l’olimpica Paola Pezzo che torna quest’anno come madrina dell’evento. Uno dei primi eventi sportivi di livello internazionale che contribuì a far conoscere il potenziale di Finale Ligure come meta per la mountain bike ben oltre i confini italiani. Il villaggio evento, l’area di partenza e arrivo, i paddock degli atleti saranno dislocati in area Porta Testa, con alcune funzioni gara tra cui il race office nel magnifico complesso dei Chiostri di Santa Caterina. Protagonista della Uci Cross – Country Marathon World Cup non sarà però ovviamente solo Finale Ligure: il percorso gara di 100 km e 3600 mt di dislivello, annunciato in anteprima proprio durante la Conferenza Stampa di oggi coinvolgerà infatti diversi comuni tra cui Vado Ligure che ospita sul proprio territorio le salite decisive della competizione.

«Uci Enduro World Cup e Uci Marathon World Cup ad inizio giugno – spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale – è una manifestazione che presenta tutte le caratteristiche ricercate dagli amanti delle attività all’aria aperta e dell’entroterra. Lo dicono i dati, ma soprattutto il passaparola che vanta tra professionisti e appassionati in itinerari capaci di raccontare la biodiversità e la storia, quindi l’identità delle diverse tappe, attraverso lo sport. Il finalese, in questi anni, si è saputo distinguere per l’outdoor in Italia tra le destinazioni privilegiate, in più gli organizzatori hanno articolato il weekend di gara con lungimiranza. Sono attese circa 20mila persone; già da qui si intuisce la portata a livello di marketing territoriale e di valorizzazione della Liguria. Sarà un evento adrenalinico e un altro punto di orgoglio per il turismo ligure».

Il sindaco di Pietra Ligure dichiara: «Pietra Ligure negli ultimi anni ha lavorato alacremente per diventare una nuova meta per chi pratica mountain bike. La rete sentieristica si estende ormai dal Monte Carmo a Ranzi e al Monte Grosso, offrendo percorsi di varie tipologie e adatti ad essere percorsi sia in estate che in inverno, con bici tradizionali ed e-mtb. L’arrivo della UCI Enduro World Cup è il coronamento di un sogno, ma anche e soprattutto un ulteriore stimolo per continuare a migliore l’offerta per i bikers del Pietrese e della Val Maremola».

«Siamo felici – afferma il sindaco di Vado Ligure – di fare parte di un sistema di promozione del territorio come quello della Finale Outdoor Region e di mostrare, attraverso gli occhi degli atleti partecipanti alla Marathon di Coppa del Mondo, un lato dell’entroterra di Vado Ligure ancora poco conosciuto ma di grande bellezza».