Coldiretti, Patrizia Federigi è la responsabile coordinamento Donne Impresa Genova

Patrizia Federigi è la nuova responsabile provinciale del coordinamento Donne Impresa di Genova: è lei l’imprenditrice indicata dalle socie di Genova presenti al forum, titolare di un’azienda di San Colombano Certenoli, a nord del promontorio di Portofino e del golfo del Tigullio.

Accanto a lei, in qualità di viceresponsabile, è stata eletta Maria Alessandra Molinari, titolare dell’Agriturismo Argentea di Arenzano.

Nata e cresciuta a Sestri Levante, Patrizia ha sempre coltivato la voglia di vivere ed essere in contatto diretto con la natura. L’amore per gli animali l’hanno portato a fare una scelta di vita: da impiegata ad allevatrice di bovini in val Cichero. Una decisione presa e portata avanti con passione quella di dedicarsi a un mestiere duro come il suo, ma in grado di dare anche grandi soddisfazioni, soprattutto se fatto con grinta e amore per il proprio lavoro.

«È un piacere e un orgoglio per me rappresentare il Movimento Donne Impresa della mia provincia – commenta la neoeletta Federigi – e sono certa che, con l’impegno e la passione che da sempre contraddistinguono la compagine femminile del mondo agricolo, zootecnico, olivicolo, floricolo e, più in generale, dell’agroalimentare, faremo grandi cose insieme. Donne Impresa è un movimento fondamentale all’interno della Coldiretti, che si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile agricola, organizzare attività culturali e di comunicazione con i consumatori ed elaborare proposte per le politiche sociali attinenti al mondo agricolo. Ma non solo: fare parte di Donne Impresa vuol dire davvero fare rete, condividere le opportunità e avere l’occasione di portare la nostra voce alle istituzioni».

«Patrizia Federigi – spiegano Luca Dalpian e Paolo Campocci, presidente e direttore di Coldiretti Genova – ha mostrato fin dal suo primo ingresso nel Movimento un entusiasmo e una voglia di fare degni di nota, che, insieme alla passione e all’amore per il suo lavoro, la rendono un’imprenditrice degna di nota. Siamo orgogliosi che le donne di Genova da oggi siano rappresentate proprio da lei, la cui recente elezione a Responsabile conferma la stima sia della struttura che di tutte le donne imprenditrici coinvolte».

Il coordinamento provinciale di Donne Impresa costituisce un importante strumento di aggregazione, attraverso cui realizzare progetti difficilmente concretizzabili dalle singole e farsi portavoce di istanze e proposte fonte di costante innovazione e freschezza nel mondo dell’imprenditoria femminile genovese e ligure.

Nella foto: a sinistra Patrizia Federigi, a destra Maria Alessandra Molinari