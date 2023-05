Cibo è Salute oggi incontro online organizzato dal Comune di Chiavari

“Cibo è salute. Si impara a scuola ma si coltiva a casa”. È il titolo dell’incontro online, organizzato dal comune di Chiavari in collaborazione con Cir Food, per parlare della corretta alimentazione dei bambini e del ruolo del servizio di ristorazione scolastica.

Per partecipare all’appuntamento, fissato per lunedì 8 maggio dalle ore 16.30 alle 18.30, è necessario collegarsi alla piattaforma Teams: Id riunione: 390 022 032 24 Passcode: UqBMbm

«Insieme a Cir Food abbiamo realizzato un progetto per dare l’opportunità di conoscere le basi delle buone e corrette abitudini alimentari, attraverso lezioni pratiche e attività − dichiara il vicesindaco Michela Canepa − riproporremo l’esperienza anche il prossimo anno per consentire al maggiore numero possibile di bambini ed adulti di partecipare a questa utile iniziativa».

All’interno del programma si inseriscono anche due laboratori. “Chef per un giorno” è l’incontro dedicato ai genitori per spiegare le modalità con cui vengono preparati alcuni piatti che compongono il menù scolastico e tutte le fasi di preparazione. Ad assistere i genitori anche la figura di un dietista che illustrerà le caratteristiche nutrizionali e gli abbinamenti più consoni per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Mentre “Il cerchio della stagionalità” è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola primaria. Lo scopo del laboratorio è quello di stimolare il consumo da parte dei bambini della frutta e della verdura di stagione.