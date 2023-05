Calendario scolastico: in Liguria la campanella suona il 14 settembre

Si farà vacanza dal 24 dicembre al 7 gennaio per Natale, dal 28 marzo al 2 aprile per Pasqua e dal 29 aprile all'1 maggio con un ponte in occasione della festa del Lavoro

Saranno 208 i giorni di scuola (che si riducono a 207 nel caso in cui la festa del santo Patrono cada in un giorno per il quale è previsto lo svolgimento dell’attività didattica) con sospensione delle lezioni per tutte le domeniche, per le festività statali, nel periodo natalizio e in quello pasquale al quale si sommano alcuni giorni di vacanza stabiliti direttamente da Regione. Prende così forma il calendario scolastico 2023/2024 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Liguria.

Dopo il passaggio istituzionale nel Crif, Comitato Regionale Istruzione Formazione, oggi l’approvazione del calendario in giunta regionale su proposta dell’assessore alla Scuola.

La prima campanella suonerà giovedì 14 settembre con conclusione prevista per sabato 8 giugno. Discorso diverso per le scuole dell’infanzia che termineranno sabato 29 giugno. Si farà vacanza dal 24 dicembre al 7 gennaio per Natale, dal 28 marzo al 2 aprile per Pasqua e dal 29 aprile all’1 maggio con un ponte in occasione della festa del Lavoro.

«Con un importante lavoro condiviso anche con il Crif, Comitato Regionale Istruzione Formazione, siamo arrivati a presentare questo calendario – dichiara l’assessore alla Scuola di Regione Liguria Marco Scajola − Regione, di concerto con l’Ufficio Scolastico, sta lavorando intensamente per garantire a tutti un’ottima istruzione fondata sull’imprescindibile diritto allo studio, su una buona scelta formativa e su strutture idonee».

I giorni di sospensione stabiliti a livello regionale sono:

– 27, 28, 29 e 30 dicembre 2023

– 2, 3, 4, 5 gennaio 2024

– 28, 29, 30 marzo 2024

– 2, 29, 30 aprile 2024

I giorni di sospensione stabiliti a livello statale sono:

– 1 novembre 2023

– 8, 25, 26 dicembre 2023

– 1, 6 gennaio 2024

– 1, 25 aprile 2024

– 1 maggio 2024

– 2 giugno 2024 (corrisponde a una domenica)

– Festa del santo Patrono