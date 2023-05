Borse europee, chiusura positiva, previsto rallentamento della Fed nella stretta sui tassi

Chiusura positiva per le Borse europee, nella prospettiva che il presidente della Fderal Reserve Jerome Powell indichi che il picco dei tassi è stato raggiunto e che subentrerà una pausa negli aumenti per non deprimere l’economia. La Bce si prevede che domani annunci e che la strategia resterà aggressiva ancora per un certo periodo. Milano segna +0,77%, Londra +0,2%, Madrid -0,06%, Parigi +0,28%, Francoforte +0,56%

Spread Btp/Bund a 187 punti (variazione -2,01%, rendimento Btp 10 anni +4,11%, rendimento Bund 10 anni+2,25%)

A Piazza Affari boom di Amplifon (+7,16%) all’indomani dei conti, seguita da Mediobanca (+3,83%) in seguito al rafforzamento nel capitale da parte di Francesco Gaetano Caltagirone ora titolare di una quota del 9,9% circa, Unicredit (+3,76%) dopo la trimestrale sopra le stime e il miglioramento della guidance 2023. Brillante anche Leonardo (+2,72%). In coda Telecom (-4,43%), alla vigilia del consiglio di amministrazione che dovrà esaminare le nuove offerte per la rete arrivate da Cdp e dal fondo Kkr.

Petrolio ancora in calo, dopo avere ceduto ieri il 5% a causa dei timori sulla domanda: i future del Wti giugno segnano – 4,7% a 68,14 dollari e ai minimi da fine marzo, quelli del Brent luglio -4,57% a 71,86 dollari. Sul finale di seduta, i prezzi del gas scambiato ad Amsterdam scendono del 2,4% a 36,62 euro al megawattora.

L’euro si rafforza a 1,105 dollari (da 1,09 ieri) e passa di mano a 149,459 yen (da 150,7). Il cambio dollaro/yen è a 135,177.