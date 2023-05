Borse europee, apertura debole in attesa delle decisioni della Bce

Apertura debole per le borse europee, in attesa delle decisioni della Bce sulle misure anti-inflazione. In avvio Londra segna -0,1%, Parigi -0,3%, Francoforte -0,2%, Madrid -0,4%, Milano-0,25%. Cauti anche i mercati asiatici, Tokyo ha chiuso con +0,1%, mentre Hong Kong nelle ultime battute segnava + 0,7%, come Shanghai, in calo Shenzhen (-0,2%) e Seul (-0,1%), Sidney piatta.

A Piazza Affari, intorno alle 9.30, in netto calo Leonardo (-3,97%) dopo i conti, in rialzo i petroliferi con Saipem (+2,2%), Tenaris +1,59%, Eni +1,56%. Fuori del listino principale ancora in netto calo Giglio Group (-11,76%)

Lo spread Btp/Bund intorno alle 9 è sui 188 punti (+0,70%)

Il gas sul mercato di Amsterdam è partito attorno ai 37 euro al megawattora. In rialzo il prezzo del petrolio: il Wti con consegna a giugno è scambiato a 69,12 dollari al barile con una crescita dello 0,76%, il Brent con consegna a luglio passa di mano a 73,07 dollari con un aumento dell’1,02%.

Euro in lieve aumento sul dollaro questa mattina sui mercati valutari: viene scambiato a 1,1084 dollari con un aumento dello 0,20%. Rispetto allo yen il dollaro è scambiato a quota 149,0400 con un calo dello 0,06%.