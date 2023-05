Borse di studio: la Regione approva i voucher per un totale di 952.694 euro

La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Scuola, Università e Politiche Giovanili, ha approvato il bando relativo alle Borse di studio – Voucher destinate agli studenti iscritti alle scuole superiori (secondarie di secondo grado) nell’anno scolastico 2022/2023 e finalizzate all’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto, all’accesso a beni e servizi di natura culturale. Lo scopo è quello di contrastare la dispersione scolastica, intervenendo con un aiuto concreto alle famiglie per garantire l’effettivo diritto allo studio per ogni studente.

L’importo minimo della borsa di studio è di 150 euro, mentre il limite massimo Isee per accedere a questo beneficio è di 15.748,78 euro. Qualora gli studenti inseriti nella graduatoria siano tutti beneficiari dell’importo minimo della borsa di studio il valore di ogni borsa sarà riproporzionato, in uguale misura, sino a un massimo di 500 euro in base alla disponibilità delle risorse che, per questo anno scolastico, ammontano a 952.694,82 euro. Attraverso la ridistribuzione delle risorse disponibili decisa da Regione Liguria nell’anno scolastico 2021/2022 il valore unitario della borsa è arrivato a 246,25 euro per ogni studente.

«Con questo bando vogliamo contrastare la dispersione scolastica con un aiuto concreto alle famiglie liguri in modo da garantire il diritto allo studio per ogni singolo studente – spiega l’assessore alla Scuola, Università e Politiche Giovanili Marco Scajola – Le borse di studio – voucher sono uno strumento particolarmente apprezzato, come dimostra l’alta adesione al bando registrata negli ultimi anni. Sottolineo come, rispetto all’anno scolastico 2021/22, le risorse disponibili sono aumentate di circa 40mila euro».

Il successo dell’edizione 2021/2022 è riscontrabile nei numeri con 3854 domande pervenute di cui 3705 soddisfatte per un importo complessivo di 912 mila euro.

Il bando per la richiesta del beneficio per l’anno in corso è disponibile sui siti web della Regione Liguria e di Aliseo. La domanda è presentabile esclusivamente online e deve essere compilata collegandosi al sito di Aliseo a partire dal 15 maggio ed entro il 30 giugno 2023.

Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli on line si può telefonare o scrivere ad Aliseo al numero di call center 840848028, operativo dal 15 maggio al 30 giugno 2023 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure all’indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it.