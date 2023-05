Borsa: Milano apre positiva, Ftse Mib a +0,36%

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,36% a 27.335 punti. Nel listino principale guadagnano Saipem (+1,96%), Cnh Industrial (+1,48%) e d Hera (+1,32%). In calo Unicredit (-1,65%) e Bper Banca (-1,45%) così come gli altri bancari.

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli investitori che tengono alta l’attenzione sul tetto del debito negli Usa. I mercati, in attesa degli interventi in giornata di Powell e Lagarde, sono in cerca di spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi. Avvio positivo per Francoforte (+0,43%), Parigi (+0,31%) e Londra (+0,22%).

Le Borse asiatiche hanno chiuso in positivo con i listini cinesi deboli. L’attenzione degli investitori si concentra sulla crescita economica di Pechino mentre continua a tenere banco il tema del tetto del debito Usa. Fari puntati anche sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. Tokyo ha concluso a +0,77%.

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l’indice dei prezzi alla produzione di aprile. In giornata previsti anche i discorsi del presidente della Fed, Jerome Powell, e della presidente della Bce, Christine Lagarde. In serata attesa la revisione periodica del rating per l’Italia da parte di Moody’s.

Sono in rialzo i prezzi del petrolio. Il Wti americano sale a 72,4 dollari al barile, con un guadagno dello 0,7%. In rialzo anche il Brent a 76,5 dollari (+0,8%).

L’euro guadagna sul dollaro nei cambi: a 1,07824 (+0,11%). In calo l’euro-yen a -0,28%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 187 punti base (+0,95%). Il rendimento è a +4,31%.