Borsa: Milano apre positiva, Ftse Mib +0,1%

L'avvio della giornata finanziaria, i titoli in evidenza, le quotazioni di petrolio ed euro, lo spread

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,1% a 27.374 punti.

Tra i titoli in evidenza guadagnano i bancari a partire da Banca Monte Paschi Siena (+3,08%), Banco Bpm (+1,8%) e Bper Banca (+1,07%). Su anche Cnh Industrial (+1,78%). In calo Recordati (-0,85%).

Le Borse europee, orfane di Londra chiusa per festività, sono deboli in avvio di seduta con gli investitori che cercano spunti sull’andamento dell’economia e sulle prossime decisioni delle banche centrali. Sotto i riflettori anche gli esiti delle trimestrali. Piatte Francoforte (+0,04%) e Parigi (-0,07%).

Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo trainate dall’andamento dei listini cinesi. Sui mercati torna un clima sereno dopo i dati sull’occupazione negli Stati Uniti che consentono di attenuare le preoccupazioni per una recessione. In controtendenza Tokyo che archivia la seduta con una flessione dello 0,71%.

Giornata scarsa di dati macroeconomici con la sola produzione industriale tedesca che ha registrato un calo oltre le attese. Sul fronte delle banche centrali è atteso il discorso del componente della Bce Philip Lane a Berlino.

Prezzo del petrolio in lieve crescita. Il Wti del Texas recupera salendo dello 0,6% a 71,7 dollari al barile. Il Brent del Mare del Nord sale dello 0,5% 75,7 dollari.

Nei cambi dollaro in calo sui mercati all’avvio della settimana. C’è attesa per i dati della Federal Reserve sui depositi bancari, dato sensibile dopo le crisi delle banche regionali di questi giorni. L’euro avanza così dello 0,2% a 1,1038 mentre in Asia lo yen è ora stabile a quota 134.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 191 punti base. Il rendimento è a +4,19%.