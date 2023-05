Borsa: apertura positiva per Milano, Ftse Mib +0,38%

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,38% a 27.451 punti.

Nel listino principale guadagnano Recordati (+2,79%), Hera (+1,47%) e A2a (+1,27%). In calo Cnh Industrial (-0,96%)

Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che si concentrano sull’esito delle trimestrali e sull’andamento della crescita economica, in vista della pubblicazione delle stime della commissione europea. Tiene banco anche il tema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Avvio positivo per Parigi (+0,38%), Londra (+0,4%) e Francoforte (+0,33%).

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo all’indomani dell’esito del voto in Turchia che ha portato al ballottaggio i due candidati alla presidenza. Sui mercati continua a tenere banco il tema del rialzo dei tassi d’interesse con la Banca centrale cinese che mantiene stabile il tasso dei prestiti a un anno e inietta liquidità per sostenere la crescita. In rialzo Tokyo (+0,81%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo le stime della commissione europea. Previsti anche la produzione industriale dell’Eurozona e l’indice dei prezzi all’ingrosso della Germania. Dagli Stati Uniti l’indice empire state manufacturing e gli acquisti delle attività finanziarie.

Il prezzo del petrolio è sostanzialmente stabile con i mercati che guardano ai dati della domanda degli Stati Uniti e Cina che si confrontano a un mese di maggio tradizionalmente di ribassi delle quotazioni e di prese di profitto.

Il Wti del Texas scambia così a 70 dollari (-0,06%) mentre il Brent del Mare del Nort è a quota 74,11 dollari (-0,08%).

Nei cambi l’euro è in rialzo sul dollaro, scambiato a 1,0869 (+0,18%). Lo yen scambia a 147,9075 (+0,39%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve diminuzione a 190 punti base (-0,22%). Il rendimento è a +4,18%.