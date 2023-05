Bordighera: oltre 250 partecipanti alla passeggiata di Cuore in Movimento e Fai di Imperia

Grande successo della camminata all’insegna del benessere e della salute organizzata dall’associazione Cuore in movimento in collaborazione con la delegazione Fai di Imperia.

Oltre 250 persone hanno percorso i 7 km che conducono da Bordighera a Sasso attraverso il palmeto storico di Bordighera, lungo il beudo del vallone del Sasso avendo come meta il famoso e incantevole giardino della scrittrice Irene Brin nella piazzetta di Sasso.

Il palmeto è stato illustrato dall’agronomo Claudio Littardi mentre la visita al giardino è stata accompagnata dai rappresentanti della delegazione Fai di Imperia.

«Volentieri abbiamo risposto, come delegazione Fai di Imperia – dice la capodelegazione Carmen Lanteri – alla richiesta di collaborazione dell’associazione Cuore in movimento a una passeggiata all’insegna della salute e del benessere. È stato, a tal fine, proposto il percorso che da Bordighera Alta conduce a Sasso lungo il beodo del vallone del torrente Sasso per terminare con la visita del giardino di Irene Brin».

«Luoghi a noi molto cari − aggiunge Lanteri −, meta della nostra giornata Fai di Primavera di Bordighera del 2019 e dell’evento organizzato presso il giardino di Irene Brin nel 2021 in occasione delle celebrazioni di Dante Alighieri. Inoltre proprio “il sentiero del beodo lungo il palmeto di Bordighera” è un Luogo del Cuore Fai, ripetutamente segnalato in ogni censimento, che ha ricevuto ben 1467 voti nel 2014».

«Prendersi cura di un patrimonio unico al mondo di arte, storia e natura è la missione del Fai. Rientra in tutto ciò l’attenzione al paesaggio considerato un patrimonio naturale e culturale fondamentale per la vita delle persone, per il benessere individuale e collettivo da salvaguardare e valorizzare. In questo senso abbiamo inteso dare il nostro contributo alla passeggiata di domenica all’insegna di benessere e salute organizzata dall’associazione Cuore in Movimento!», conclude la capodelegazione Fai di Imperia.