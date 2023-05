Beeweek: a Genova dal 16 al 21 maggio c’è la settimana delle api

In occasione del 20 maggio, giornata mondiale delle api, Alpa Miele (Associazione ligure produttori apistici miele) e i Giardini Luzzati, nell’ambito del patto di sussidiarietà con la collaborazione dei Sestieri di Molo e Maddalena, inaugurano nel centro storico la prima edizione di Genova Beeweek, una settimana di appuntamenti legati alla cultura del miele, alla sua produzione e al mondo delle api coinvolgendo produttori e piccole imprese locali.

L’iniziativa che celebra le api e la biodiversità consiste in 6 giorni (16-21 maggio) di incontri, dibattiti, corsi, laboratori, installazioni, assaggi, conferenze, spettacoli, musica, infine, la posa di bee hotel’s seeds (piccoli ricoveri per le api solitarie usati per nidificazione e svernamento) e la smielatura, ovvero la dimostrazione pratica del lavoro di estrazione del miele.

Tante occasioni di incontro per adulti e bambini per conoscere il mondo degli impollinatori e i diversi mieli, giocare e approfondire, degustare, assaggiare e imparare a non avere paura del ronzio delle api!

I luoghi dove verranno organizzati gli incontri sono i community hub messi a disposizione dai Sestieri del Molo e della Maddalena nella cornice del patto di sussidiarietà per il Centro Storico di Genova: Giardini Luzzati, Prione Hub, Area Archeologica di San Donato – Auditorium G. Carlini e Piazza delle Vigne.

Tante le realtà coinvolte: da Jalapeño a The Honey Bar, dall’Una.Api (Unione nazionale associazioni apicoltori italiani), dall’albo nazionale degli esperti in analisi sensoriali del miele agli ambasciatori dei mieli e apididattica, il tutto accompagnato dalla musica di Simona Ugonotti e l’arte circense de “Il Circo delle Api” con Sarah Micol Natoli.

La “Charla” dedicata per l’occasione avrà come tema “Apicultura, il rapporto millenario, tra api, Homo Sapiens e natura” e avrà come protagoniste Giovanna Guslini, esperta di antropologia ed educazione Iuaes e Laura Capini, presidente di Alpa Miele, mentre la conferenza “Biodiversità, la poetica della natura. Il Mondo che vorrei” vedrà gli interventi dei biologi Claudio Porrini e Claudio Bellantuoni.

Ai Giardini Luzzati si potrà assistere alla smielatura in piazza e alla posa e inaugurazione dei “bee hotel’s seeds”.

Una settimana dedicata a tutti che sensibilizza alla causa importante della tutela delle api e rende ancora una volta il centro storico della città di Genova un luogo di aggregazione e incontro.

Nel mondo circa 1.400 piante producono cibo e sostanze primarie dell’industria, di queste circa l’80% necessita dell’impollinazione, non solo da parte di Apis mellifera o delle api solitarie, ma anche di vespe, farfalle, falene, coleotteri… Dall’impollinazione di questi animali dipende il 35% della produzione agricola mondiale, per una stima di oltre 153 miliardi di euro a livello globale e 22 miliardi di euro in Europa.

Gli ecosistemi e la biodiversità non sono mai stati in pericolo come ai giorni nostri, sebbene i cambiamenti climatici si siano sempre verificati nella storia, mai come dopo la seconda rivoluzione industriale si è arrivati a una tale accelerazione del fenomeno da sciogliere interi ghiacciai in pochi decenni. Le api e gli altri insetti pronubi sono in pericolo anche per la perdita di habitat e le pratiche agricole, dopo anni di lotta, anche se la strada è ancora lunga per un bando totale, è stato dimostrato come i pesticidi neonicotinoidi danneggino il sistema nervoso delle api, impedendo alla colonia, uno dei pochi esempi di super-organismo in natura, di mantenere i delicati equilibri interni e la comunicazione necessari a mantenere in vita la famiglia.

L’iniziativa è parzialmente finanziata dal Bando Regione Liguria REG UE 2115/2021, Sottoazione F1, Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura.

Di seguito il programma completo:

Martedì 16 maggio ai Giardini Luzzati

Ore 18.00 – Charlas: Apicultura, il rapporto milleniario tra api, Homo sapiens e natura

Giovanna Guslini, esperta di antropologia ed educazione Iuaes (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

Laura Capini, presidente Alpa Miele (Associazione ligure produttori apistici)

Info – https://fb.me/e/V6VxKEgw

Mercoledì 17 maggio

Alle ore 17:00 – Mini Corso gratuito di Analisi Sensoriale del Miele presso Jalapeño in via della Maddalena, 52 r (necessaria prenotazione) https://forms.gle/WwMrcjf1wPrtaNXg9

Giovedì 18 maggio

Alle ore 17:00 – Mini corso gratuito di analisi sensoriale del miele al prione hub, salita del Prione 34 (necessaria prenotazione) https://forms.gle/WwMrcjf1wPrtaNXg9

Venerdì 19 maggio

Ore 16:00 – Ai Giardini Luzzati laboratorio e installazione “Crea la tua ape per imparare a conoscerle” con merenda a base dei prodotti dell’Alveare. Per tutte le età.

Colorazione e inaugurazione della panchina dedicata alle api

Sabato 20 maggio

– Alle ore 15.30 – in piazza delle Vigne arriva “Il Circo delle Api” con Sara Micol Natoli

Adatto a qualsiasi pubblico curioso di scoprire il mondo delle api e i suoi pericoli, seguendo gli scompigli circensi e la narrazione di un’ape irriverente. Onirico e divertente.

– Alle ore 15:30 ai Giardini Luzzati smielatura in piazza – Dimostrazione pratica del lavoro di estrazione del miele, con assaggio e omaggio finale

Alle ore 18:30 torna il “Il Circo delle Api” con Sara Micol Natoli ai Giardini Luzzati

Alle 20 “Cantadina” con Simona Ugolotti ai Giardini Luzzati. La Voce della Natura che racconta, canta e incanta, che denuncia, che osa, sperimenta e ride. Una contadina e la sua vita estrema tra lupi, volpi, galline, ghiaccio e monti. Da Genova e dintorni

Domenica 21 maggio

Alle 16 – Conferenza “Biodiversità, la poetica della natura. Il mondo che vorrei” con Claudio Porrini, biologo Unibo e Claudio Bellantuoni biologo ed entomologo presso l’Area Archeologica / Giardini Luzzati

Posa e inaugurazione Bee Hotel’s Seeds Genova

Alle 18.30 “Cantadina” con Simona Ugolotti – La Voce della Natura che racconta, canta e incanta, che denuncia, che osa, sperimenta e ride. Una contadina e la sua vita estrema tra lupi, volpi, galline, ghiaccio e monti. Da Genova e dintorni