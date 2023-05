Banca d’Italia, oggi a Genova seconda tappa del viaggio in Italia

Si è svolto oggi a Genova “In viaggio con la Banca d’Italia”, che ha fatto tappa nel capoluogo ligure per il secondo appuntamento nazionale dopo le date di Bari a fine aprile.

Il viaggio consiste in un percorso attraverso il Paese, per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale italiana e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni.

Il motivo che spinge la Banca d’Italia a mettersi in viaggio è quello di andare verso le persone e portarle a conoscerci meglio in questo viaggio, facendo cultura finanziaria e cercando di dare più conoscenze in campo economico-finanziario alla cittadinanza.

La giornata del 18 maggio ha avuto due momenti come protagonisti: il primo degli eventi di “In viaggio con la Banca d’Italia” si è tenuto a partire dalle 10.30 nel Salone della Borsa di Genova, in via XX Settembre, 44. L’incontro era centrato un tema vicino a tutti noi, che è quello della moneta: “Dall’oro al bit: moneta, pagamenti, tutela”. Si è parlato del mezzo di pagamento che comunemente usiamo, per arrivare alle frontiere dei più moderni strumenti di pagamento digitali, attorno ai quali si possono annidare anche dei rischi per i consumatori.

È seguita una tavola rotonda centrata sulla tutela dei consumatori, sui rischi che si corrono online e sulla cybersicurezza. Il dibattito ha preso il via grazie alla partecipazione a un sondaggio da parte del numeroso pubblico in sala. La moderazione delle domande formulate dal pubblico attraverso una app è stata poi affidata a Paola Ansuini.

Durante la giornata del 18 maggio ha avuto luogo anche l’open day nella sede genovese della Banca d’Italia, caratterizzato da visite guidate al palazzo De Gaetani e da laboratori di educazione finanziaria. Sono stati attivati tre laboratori interattivi, rivolti a diverse fasce di cittadini genovesi che si sono messi in gioco per imparare qualcosa di più, anche per difendersi nella vita quotidiana, online e offline.

Il primo dei laboratori è stato destinato agli studenti, dal titolo “Semina il tuo futuro”, a cui è seguito quello pensato per le cittadine genovesi, ovvero “Le donne contano”, e per finire con il laboratorio destinato alle persone meno giovani, chiamato “Occhio alle truffe!”.

“In Viaggio con la Banca d’Italia” si sposterà a Palermo a fine giugno e raggiungerà in seguito anche Trieste, Napoli, Firenze, Torino, Cagliari, Bologna, Venezia, Ancona, Milano, per terminare a Roma a fine 2023.