AlgoWatt sperimenta a Formentera comunità energetiche e centrali elettriche virtuali

Installati 20 contatori monofase in abitazioni private e 2 contatori trifase in edifici pubblici per il progetto VPP4Islands finanziato dalla Ue

Algowatt ha completato con successo la procedura di installazione di 20 contatori monofase e 2 contatori trifase nell’isola di Formentera, in Spagna, relativamente a uno dei progetti pilota del progetto VPP4Islands, che consentirà il funzionamento e la sperimentazione delle Comunità virtuali di energia rinnovabile (Cer) e delle Centrali elettriche virtuali (Virtual power plant, Vpp).

I contatori monofase sono stati installati nelle abitazioni private, grazie alla campagna condotta per coinvolgere i volontari nella partecipazione proattiva alle attività del progetto. I contatori trifase sono stati invece installati nelle istituzioni pubbliche dell’isola di Formentera (come scuole e comuni). Tutti i dati energetici relativi a queste installazioni sono stati raccolti registrati grazie allo sviluppo di un concetto di misurazione appropriato che raccoglie dati orari.

Inoltre, in collaborazione con i partner di progetto Schneider Electric e Comune di Formentera, AlgoWatt ha contribuito al processo di installazione di VPP4IBox dedicate per il controllo proattivo degli asset energetici negli scenari di gestione dei Vpp. In particolare, AlgoWatt ha sviluppato il modulo di integrazione Modbus TCP/IP per interagire con la VPP4IBox, in qualità di integratore della piattaforma VPP4IPlatform e di attore principale nella configurazione dell’infrastruttura tecnica per la raccolta dei dati dal campo pilota e l’invio dei segnali di controllo.

Il progetto prevede l‘introduzione di tecnologie di stoccaggio energetico virtuale, di digital twin e di registri distribuiti, contribuendo all’adozione di energia pulita e verde nelle isole, riducendo le emissioni e i costi elettrici e creando nuove opportunità per le imprese locali e la crescita occupazionale. Al termine del progetto di ricerca, AlgoWatt potrà dispiegare queste nuove competenze in progetti destinati all’autosufficienza energetica della isole anche in Italia

Una campagna tecnica simile sarà presto realizzata anche nell’isola di Gokceada in Turchia, l’altro principale progetto pilota di VPP4Islands.

A Formentera, AlgoWatt si è spesa per più di due mesi in un’intensa campagna volta a consentire la realizzazione di questo importante risultato, inviando sul posto personale altamente specializzato e con padronanza della lingua spagnola che ha collaborato con la popolazione isolana, spiegando i principi e l’etica del progetto. In parallelo alle attività tecniche e a dimostrazione del supporto polifunzionale da sempre fornito da AlgoWatt nei contesti di ricerca, la divisione R&I ha anche condotto una campagna di comunicazione social presso la radio locale per suscitare interesse verso le attività del progetto da parte di potenziali volontari. La diffusione tramite passaparola su quanto messo in atto dal progetto VPP4Island nell’isola ha consentito di raggiungere in tempi brevi il coinvolgimento del numero di volontari previsto in questa prima fase e il completamento delle attività di integrazione. algoWatt considera il risultato un’importante pietra miliare, non solo per i progressi del progetto stesso, ma anche per il rilevante beneficio dato alla popolazione in termini di educazione al risparmio energetico, grazie al messaggio trasferito alla popolazione durante la campagna di comunicazione e l’installazione dei misuratori casa per casa.

Gli sviluppi del progetto VPP4Islands e l’integrazione con la pilot di Formentera consentiranno ad AlgoWatt di raffinare ulteriormente le funzionalità avanzate di gestione delle Cer incluse nella suite Libra Ce, attualmente già integrata con l’architettura di metering predisposta dal progetto e colonna portante del componente VPP4INode di interfacciamento tra il campo (VPP4IBox) e le funzionalità avanzate di gestione delle VPP (VPP4IPlatform).

Il progetto VPP4Islands ha ricevuto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione europea nell’ambito della convenzione del Grant Agreement N. 957852.