A Varazze torna la manifestazione gastronomica “Il cundigiun”

Il prossimo weekend Varazze ospiterà la settima edizione de “Il cundigiun”, manifestazione gastronomica dedicata ai piatti tipici dell’entroterra.

La manifestazione si terrà il 27, dall’ora di pranzo, e il 28 maggio fino alle ore 15. Girovagando tra gli stand, posizionati nei borghi di Varazze, da San Nazario al Solaro, passando per via Malocello e Piazza Patrone per arrivare in Piazza Nello Bovani e in Via Cesare Battisti si potranno gustare i piatti tradizionali dell’entroterra e non solo.

«Il cundigiun – specifica il consigliere di Varazze Vania Cerruti, organizzatrice dell’evento – propone piatti tipici e specialità locali che verranno serviti in tutte le piazze cittadine. In ogni piazza di Varazze una frazione del gusto, in ogni piazza una specialità tipica del luogo. Il tema di questa edizione sarà il medioevo. Nei due giorni di festa tutto sarà trasformato in un grande allestimento sotto le stelle a tema medievale, un vero ritorno alle origini».

Passeggiando per le vie della città si potranno fare delle tappe “golose” grazie all’impegno delle associazioni locali:

Associazione Beato Jacopo Casanova vi aspetterà in Piazza De André con i Muscoli alla Casanovina;

Fiorini in Piazza Vittorio Veneto con i Mandilli de Vaze_Scout vi offriranno la Panissa;

GAV (Gruppo Animazione Varazze) in Piazza Sant’Ambrogio cucinerà il Minestrone;

Confraternita San Rocco Castagnabuona in via Malocello offrirà la Pasta con il Sugo di Cozze _Attraverso i Nostri Occhi APS proporrà le Frittelle di mele;

Associazione Pria Faja (Faje) si troverà in Piazza Beato Jacopo con i Gubeletti;

Circolo Don A. Fazio Pero in Piazza Patrone proporrà i Totani Fritti;

APS Tre Borghi mercatino dell’artigianato in entrambi i giorni in Controviale Nazioni Unite;

Protezione Civile in Piazza Dante cucinerà le Acciughe fritte con le Patatine_San Donato proporrà i tipici Canestrelli:;

Confraternita S. Bartolomeo vi aspetterà in Piazza San Bartolomeo con le Focaccette di Patate;

APS S. Giovanni Battista – Cantalupo in Piazza Nello Bovani con le Trofie alla Ligure_e la Polisportiva San Nazario che vi offrirà la polenta;

Circolo ACLI Alpicella in Via Cesare Battisti proporrà i Ravioli;

«Nei giorni dell’evento “Il cundigiun” – spiega il sindaco Luigi Pierfederici – si terrà sul Molo Marinai d’Italia l’iniziativa Pompieropoli organizzata dall’Associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale – Sez. di Savona. Ringrazio tutte le Associazioni cittadine anche quelle delle nostre Frazioni che, con iniziative come questa, coordinate dal consigliere Vania Cerruti e dagli uffici comunali, uniscono il nostro territorio in una festa simpatica, vivace e golosa. Un ringraziamento particolare anche all’Associazione dei Vigili del Fuoco che ha scelto Varazze e con Pompieropoli darà un tocco speciale».