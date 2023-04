Sciopero dei lavoratori del legno: manifestazione anche alla Spezia

Sciopero nazionale del settore del legno e degli arredi in tutta Italia: La Spezia è stata scelta come una delle sette piazze in tutto il paese per protestare contro la scelta di Federlegno di interrompere le trattative per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto a fine 2022.

Presente la Filca Cisl Liguria con oltre 150 lavoratori e il segretario generale della Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria, il quale è intervenuto nel comizio finale.

«Le imprese − ha dichiarato Tafaria − devono riconoscere l’aumento dell’inflazione dell’8,7% per il 2022, è giusto ed è corretto dare questo riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori: stiamo parlando di manodopera qualificata che ha contribuito alla crescita del settore in questi anni lavorando anche più del dovuto. Federlegno invece di abbandonare il tavolo di trattativa senza motivazioni dovrebbe finalmente dimostrare rispetto tornando a discutere in maniera costruttiva».