Rottamazione auto euro 1: da oggi possibile richiede abbonamento Amt gratuito per cinque anni

«Da oggi è possibile richiedere l’abbonamento integrato treno-bus sul sito di Amt, completamente gratis per cinque anni per chi rottama la propria auto privata, che rientri nelle categorie emissive soggette alla recente ordinanza anti-smog». Lo annuncia l’assessore alla Mobilità e Ambiente Matteo Campora.

«Come avevamo previsto nell’ultima ordinanza – spiega Campora – vogliamo incentivare i genovesi che scelgano di muoversi con i mezzi del trasporto pubblico locale, in modo più sostenibile, contribuendo così al miglioramento della qualità dell’aria e di conseguenza della vita dell’intera comunità, con comportamenti green e virtuosi. La gratuità sperimentale per cinque anni di abbonamento a tutto il sistema di trasporto pubblico locale pensiamo possa contribuire a diffondere la cultura dell’uso del tpl, che stiamo efficientando e implementando con prospettive di sviluppo a breve e medio termine su tutto il territorio comunale».

«Vogliamo che il trasporto pubblico diventi sempre di più la scelta di riferimento per muoversi in città − commenta la presidente di Amt Ilaria Gavuglio − questa agevolazione va esattamente in questa direzione e coniuga l’opportunità di un risparmio con la possibilità di spostarsi in modalità sostenibile a bordo dei nostri mezzi».

I residenti nel Comune di Genova, che rottameranno la propria automobile (se alimentata a benzina di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 1, se alimentata a gasolio di categoria emissiva inferiore o uguale a Euro 3) e non acquisteranno una nuova vettura in sostituzione, potranno quindi beneficiare gratuitamente e per cinque anni di un abbonamento annuale ordinario Amt (valido su tutta la rete urbana di Amt compresa Trenitalia) del valore di 395 euro.

I requisiti per accedere alla gratuità:

– le richieste possono essere presentate solo online sul sito di Amt Genova;

– è necessario compilare il form dedicato e allegare esclusivamente in formato pdf: un documento di identità valido, codice fiscale dell’intestatario della vettura e futuro abbonato annuale nonché di tutti i componenti del suo nucleo familiare (ovvero coloro presenti nello stato di famiglia dell’intestatario del veicolo radiato al momento della richiesta dell’abbonamento);

– copia della certificazione rilasciata dal Pra che attesti la radiazione del proprio veicolo;

– dichiarazione di impegno a “non acquistare” per i successivi 5 anni un nuovo mezzo, sia da parte dell’intestatario della vettura radiata sia da parte di ciascun componente del suo nucleo familiare;

– liberatoria a favore di Amt (da parte di tutti i componenti del nucleo familiare + intestatario abbonamento) per l’accesso agli uffici del Pra per il controllo che non siano state acquistate altre vetture.

L’abbonamento sarà emesso previa verifica dei documenti inviati entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione e verrà rinnovato di anno in anno, dopo il controllo presso gli uffici competenti (Pra).

Amt provvederà a effettuare controlli puntuali dopo l’emissione dell’abbonamento. Maggiori informazioni sono disponibili su sito di Amt Genova. Per qualsiasi chiarimento il servizio clienti è a disposizione al numero 848 000 030 oppure via mail servizioclienti@amt.genova.it