Regione Liguria: 1,8 milioni ad Alfa da dedicare a formazione per inserimento lavorativo disabili

La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, ha deliberato lo stanziamento di oltre 1,8 milioni di euro ad Alfa (Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento) per finanziare nuovi percorsi formativi mirati all’inserimento di giovani disabili nel mercato del lavoro.

«Più di 1,8 milioni di euro per finanziare percorsi formativi rivolti a giovani disabili, con la finalità di inserirli nel mondo del lavoro – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola – l’importo è stato stabilito in base al fabbisogno degli utenti segnalati dalle Aziende Sanitarie Locali, con il coinvolgimento di un numero stimato di 220 giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni in possesso della certificazione ex legge 104. I ragazzi accederanno a percorsi di formazione calibrati sulle varie esigenze individuali, individuate in base alle indicazioni degli operatori sanitari, per sostenerli nel loro percorso di crescita professionale e umano: un atto concreto per aiutare le fasce più deboli a costruirsi una vita in autonomia e pienamente inserita nella nostra società».

Per allineare la partenza dei corsi con il calendario scolastico, come richiesto dalle associazioni di rappresentanza dei soggetti disabili, la rilevazione dei fabbisogni è stata anticipata rispetto al passato.