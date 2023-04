Redelfi approva il bilancio e destinazione utile: valore della produzione +390%

L'utile di esercizio, pari a 457.992 euro, è destinato a riserva legale per 22.900 euro e a utili portati a nuovo per 435.092 euro

L’assemblea degli azionisti di Redelfi spa, management company impegnata nella transizione digitale e green, quotata in Borsa, ha approvato il bilancio consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il valore della produzione è pari a 4,5 milioni di euro e registra una significativa crescita (+390%) rispetto al 31 dicembre 2021 (0,9 milioni) e rispetto al bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2021 (1,2 milioni).

Questo risultato è ascrivibile per 2 milioni alla Business Unit Green (34 migliaia di euro al 31 dicembre 2021), per 1,7 milioni alla Business Unit MarTech (0,8 milioni al 31 dicembre 2021) e per 0,8 milioni di euro ad altri ricavi (38 migliaia di euro al 31 dicembre 2021).

L’ebitda (margine operativo lordo) è pari a 1,7 milioni di euro, con Ebitda margin pari al 37,3%, in netta crescita rispetto al 31 dicembre 2021 (negativo per 0,9 milioni) e al dato consolidato pro-forma al 31 dicembre 2021 (negativo per 0,8 milioni).

L’ebitda adjusted, calcolato non tenendo conto del contributo positivo, per un importo pari a 411 migliaia di euro, derivante dal riconoscimento del credito d’imposta inerente i costi sostenuti per il processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, corrispondente al 50% del totale degli stessi, è pari a 1,3 milioni. L’ebit è pari a 1,14 milioni (negativo per 1,2 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre pro-forma) dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per circa 0,5 milioni.

Il risultato netto consolidato si attesta a 0,27 milioni (di cui 0,26 milioni di pertinenza del Gruppo), dopo imposte pari a circa 100 migliaia di euro. La variazione rispetto all’esercizio precedente (3,5 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma) è riconducibile al fatto che nell’esercizio 2021 il risultato netto consolidato era influenzato dalla plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni detenute in Renergetica spa da parte della società, avvenuta per 7 milioni circa (per maggiori informazioni si rimanda ai fascicoli di bilancio al 31 dicembre 2021 e al documento di ammissione, presenti sul sito internet della Società).

La posizione finanziaria netta è pari a 0,6 milioni, rispetto agli 0,1 milioni (cash positive) al 31 dicembre 2021 e 1,3 (cash positive) al 30 giugno 2022.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022

Il valore della produzione, pari a 2,8 milioni (74 migliaia al 31 dicembre 2021), è in significativa crescita principalmente in relazione ai servizi prestati alle società del Gruppo per lo sviluppo delle tre business unit.

L’ebitda è pari a 1,6 milioni (negativo per 0,8 milioni al 31 dicembre 2021), mentre l’ebitda adjusted, calcolato non tenendo conto del contributo positivo, per un importo pari a 411 migliaia, derivante dal riconoscimento del credito d’imposta inerente i costi sostenuti per il processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, corrispondente al 50% del totale degli stessi, è pari a 1,1 milioni.

L’ebit è pari a 1,2 milioni (negativo per 1 milione al 31 dicembre 2021). Il risultato netto è pari a 0,46 milioni, in flessione rispetto al risultato al 31 dicembre 2021 (3,7 milioni al 31 dicembre 2021), il quale però rifletteva la plusvalenza rinveniente dalla vendita della partecipazione nella società Renergetica spa, come riportato sopra.

La posizione finanziaria netta è cash positive e pari a 22 migliaia di euro (cash positive per 124 migliaia al 31 dicembre 2021).

L’assemblea ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio, pari a 457.992 euro, a riserva legale per 22.900 euro e a utili portati a nuovo per 435.092 euro.