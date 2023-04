Psr, 400 mila euro per le aree agricole e forestali Natura 2000

La Giunta regionale ha approvato, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, l’apertura del bando 2023 da 400 mila euro per la presentazione di domande del Psr – Programma di sviluppo rurale sulle sottomisure 12.1 e 12.2, rispettivamente indennità compensative per le aree agricole e per quelle forestali Natura 2000.

«La dotazione finanziaria di 300 mila euro per la 12.1 e di 100 mila euro per la 12.2 − spiega l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria − è stata calibrata sulla effettiva richiesta degli anni precedenti. Prevede premi sulle aree di tutela denominate Natura 2000 per il taglio boschi sino ai 325 euro a ettaro e per i pascoli di 80 euro all’ettaro. L’attenzione al settore è doverosa per la preservazione dell’ecosistema e del suolo, della biodiversità e per supportare agricoltori e boscaioli che operano sotto i vincoli gestionali imposti dalla normativa di conservazione Natura 2000».

Le domande chiudono il 15 maggio: informazioni sul sito agriligurianet.it.