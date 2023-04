Pnrr, 135 mln per le green communities: in Liguria finanziato il progetto Alta valle Arroscia

Lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e dell’economia circolare sono due degli obiettivi perseguiti anche dal Pnrr nell’ambito degli investimenti legati alla transizione ecologica. Una di queste misure è quella per le green communities, che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità locali, nei territori rurali e di montagna.

Si tratta di un investimento di titolarità del dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Gli enti attuatori sono aggregazioni di Comuni sotto le forme di unioni, consorzi, convenzioni e comunità montane.

Openpolis ha analizzato i progetti che verranno finanziati con i 135 milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr. Si tratta di 3 progetti pilota (“Terre del Monviso” in Piemonte, “Montagna del latte” in Emilia-Romagna e “Parco Regionale Sirente Velino” in Abruzzo) a cui si aggiungono altri 36 interventi in tutte le regioni.

Ogni ente poteva richiedere dai 2 ai 4,3 milioni per il proprio progetto: in Liguria ne verrà finanziato uno solo che è stato presentato dall’Unione dei Comuni Alta valle Arroscia (provincia di Imperia) per un importo pari a 2.598.899 euro.

Al centro del progetto ligure la gestione delle risorse idriche a difesa dell’agricoltura nelle valli Impero e Arroscia ma anche la gestione delle energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile in chiave turistica.

La regione che riceverà più finanziamenti è il Piemonte, con circa 12,59 milioni di euro. Seguono a poca distanza Sardegna (poco meno di 12,59) e Toscana (10,28). Riceveranno meno introiti Liguria (circa 2,6 milioni), Puglia (2,39) e Valle d’Aosta (2).

I progetti per le green communities hanno obiettivi più ampi rispetto alla riduzione dell’impatto ambientale e della gestione energetica. Si cerca infatti di favorire anche dinamiche virtuose a livello sociale ed economico. Sono piani di sviluppo sostenibile messi in atto a livello locale da piccole comunità con una serie di obiettivi: dall’industria a “rifiuti zero” alla costruzione consapevole di strutture edilizie.

La mappa seguente mostra tutti gli investimenti per le green communities. Sono compresi anche i progetti finanziati attraverso la fase pilota. Il dettaglio di tutti i beneficiari e gli importi assegnati è disponibile a questo link.