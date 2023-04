Peste suina: in Liguria rinvenute altre otto carcasse di cinghiale infette

Sale il numero dei cinghiali positivi alla peste suina: nelle ultime ore sono stati riscontrati quindici nuovi casi tra Piemonte e Liguria. Le positività accertate salgono così a 549.

Sette le nuove carcasse di cinghiale infette trovate in Piemonte, tutte in provincia di Alessandria: una a Lerma (ottavo caso da inizio emergenza), uno a Mongiardino Ligure (terzo), due a Orsara Bormida (sesto e settimo caso), uno a Ovada (14esimo), uno a Rocca Grimalda (14esimo), uno a Tagliolo Monferrato (quarto). Il totale in Piemonte sale a 348.

Otto le nuove positività in Liguria, per un totale regionale che sale a 201. Tre le nuove carcasse infette rinvenute nella città metropolitana di Genova: due a Serra Riccò (con il totale in questo comune che sale a undici) e una a Vobbia (totale a sei). Cinque i nuovi casi in provincia di Savona: uno a Giusvalla (due da inizio emergenza), uno a Sassello (45 in totale), tre a Varazze (cinque in totale).