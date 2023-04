Ospedale Felettino, presto la conferenza dei servizi: obiettivo aprire il cantiere a inizio 2024

L’obiettivo è aprire il cantiere per l’ospedale Felettino della Spezia nei primi mesi del 2024.

Si è svolto oggi in Regione Liguria l’incontro tra il presidente Giovanni Toti, insieme agli assessori alla Sanità Angelo Gratarola e alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, e i vertici della Guerrato spa, che il 17 marzo scorso si è aggiudicata in via definitiva la procedura di affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione del nuovo ospedale Felettino della Spezia.

Nei prossimi giorni l’azienda presenterà istanza per l’apertura della conferenza dei servizi avocata in Regione grazie all’accordo stipulato con il Comune della Spezia in quanto opera di interesse strategico regionale, e finalizzata al rilascio di tutti i permessi, autorizzazioni, pareri necessari. La procedura, che si svolgerà parallelamente all’attività di verifica tecnica del progetto da parte di Rina Check, società del Gruppo Rina, si concluderà entro 60 giorni.

Si potrà quindi procedere con la predisposizione del progetto esecutivo, cui seguirà, entro settembre, la sottoscrizione del contratto.