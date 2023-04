Nuovo tratto di ciclovia terminato a San Lorenzo al Mare: ora ciclabile percorribile per oltre 28 km

Terminati i lavori per il nuovo tratto di ciclovia di San Lorenzo al Mare e per festeggiare sabato 22 aprile alle 11 prenderà il via “Liguria in bicicletta”.

Si tratta di circa 900 metri tra l’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare e l’inizio della ciclabile di Imperia che permettono di percorrere interamente su ciclovia gli oltre 28 chilometri che separano Imperia da Ospedaletti. La giornata prenderà il via proprio dalla stazione, dove partirà una pedalata condivisa di circa quattro chilometri con arrivo a Borgo Prino. Ad accogliere i ciclisti stand gastronomici, animazione per i più piccoli e spazi dedicati ai Comuni che fanno parte del tratto di Ponente della Ciclovia Tirrenica.

I lavori per la realizzazione del tratto di completamento della ciclabile hanno interessato in particolare un tratto di circa 900 metri compreso tra l’ex stazione e l’inizio della ciclabile di Imperia. Il primo lotto di lavori, già completato, ha visto un investimento di circa 680 mila euro, tra fondi regionali e del comune di San Lorenzo al Mare, per la realizzazione della pista fino al sovrappasso di accesso al porto turistico di Imperia, mentre il secondo lotto da 770 mila euro (di cui 700 mila investiti dalla Regione e 70 mila da Amaie Energia e Servizi, società che ha in gestione la ciclovia del Ponente) ha riguardato opere di rifinitura e la realizzazione del raccordo con la “Green Line” di Imperia; a questi fondi vanno sommanti ulteriori 200 mila euro del Fondo strategico regionale per la riqualificazione delle aree limitrofe e altri 35 mila euro per la realizzazione delle aree verdi intorno al tragitto ciclabile, per un investimento totale di oltre un milione e 458 euro da parte di Regione (somma che sale a oltre un milione e 685 mila euro includendo i contributi del comune e di Amaie, oltre al primo investimento iniziale del Comune di euro di circa 156 mila euro in convenzione con Marina di San Lorenzo).

Grazie al completamento di questo tratto di ciclabile, che si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Roma (che in Liguria si svilupperà per oltre 436 km attraversando tutte le provincie dal confine di Stato con la Francia a Marinella di Sarzana, coinvolgendo 77 comuni e tre aree protette, finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quadi 20 da fondi Pnrr), è possibile oggi percorrere in bici sulla pista ciclabile gli oltre 28 chilometri compresi tra Ospedaletti e Imperia.

«La Ciclovia del Ponente, di cui fa parte il tratto che presentiamo oggi e di cui festeggeremo l’inaugurazione sabato 22 insieme a tutti i cittadini, si conferma un asset strategico non solo per la mobilità sostenibile, ma anche per il turismo – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Abbiamo appena archiviato una Pasqua da tutto esaurito e ci aspettiamo di ottenere numeri altrettanto incoraggianti nel prossimo ponte del 25 aprile, due periodi in cui i visitatori in cerca di attività all’aria aperta hanno giocato un ruolo fondamentale: infrastrutture come questa danno una marcia in più alla Riviera di Ponente e a tutta la Regione come mete di grande attrattività per gli amanti dello sport e dell’outdoor, anche in chiave di destagionalizzazione, oltre a migliorare la qualità della vita di chi vive qui tutto l’anno».

«Siamo più che soddisfatti di questi lavori, porteranno benefici sia dal punto turistico che economico, perché rappresentano un volano importante nel portare lavoro e flussi turistici – commenta il sindaco di San Lorenzo al Mare, Paolo Tornatore – un’opera fondamentale non solo per i paesi che sono attraversati dalla pista ciclabile, ma per tutta la provincia di Imperia».

«Oggi presentiamo un tassello di grande rilevanza per la rete ciclabile del Ponente, realizzato nel pieno rispetto del cronoprogramma – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – stiamo lavorando a pieno regime, l’obiettivo è quello di dare il via il prima possibile ai prossimi tratti della Ciclovia tirrenica nel ponente: entro la fine dell’anno partiranno, ad esempio, i cantieri per il tragitto tra Diano Marina e Andora, oltre a quello tra San Bartolomeo e Cervo, che insieme al tratto tra Sarzana centro e Marinella nel Levante costituiscono gli ultimi tasselli per il completamento della Ciclovia Tirrenica in Liguria. Rimanendo in tema di viabilità sostenibile il Fondo Strategico Regionale 2023 ha stanziato per Diano Marina oltre un milione di euro per la messa in sicurezza del tratto dianese della cosiddetta “Incompiuta”, mentre ad Imperia un milione e 520 mila euro andranno alla riqualificazione del Lungomare Cristoforo Colombo, a Borgo Prino, con l’ampliamento della passeggiata pedonale e la creazione di un percorso ciclo-pedonale».

«Le piste ciclabili sono uno straordinario intervento di recupero e riqualificazione di aree dismesse, in questo caso l’ex sedime della ferrovia sul quale abbiamo realizzato un’importante opera di rigenerazione urbana – commenta l’assessore all’urbanistica Marco Scajola – il tratto che andiamo ad inaugurare sabato prossimo è strategico per il territorio, di alta qualità paesaggistica e ambientale, 900 metri, che permetteranno di completare un percorso di 28 chilometri, che a breve diventerà di 40 chilometri. Un lavoro che abbiamo fortemente voluto, di alta qualità tecnica, perché le opere sono state eseguite in modo ottimale dal punto vista dell’utilizzo dei materiali, di valorizzazione del verde e dell’ambiente circostante, in un’area che versava in stato di degrado da oltre 20 anni. Cittadini e turisti potranno così muoversi da Imperia ad Ospedaletti senza interruzioni, e l’obiettivo è quello di andare oltre a questo tratto, proseguendo la pista ciclopedonale sia verso la provincia di Savona, sia verso la Francia. Inoltre, siamo intervenuti in diversi Comuni del territorio affinché la pista ciclopedonale si inserisca in un paesaggio riqualificato, reso più bello e accogliente per i cittadini che lo vivono e per i turisti».

«L’apertura dell’ultimo tratto di pista ciclopedonale sulle aree di proprietà di Amaie Energia, che permette il proseguimento verso levante, ci riempie di gioia e si aggiunge ai tanti miglioramenti da noi introdotti a seguito del subentro ad Area 24 – aggiunge Andrea Gorlero, presidente di Amaie Energia – prosegue quindi con pieno successo la collaborazione tra Regione Liguria, comuni costieri ed Amaie Energia, che certamente si tradurrà in ulteriori iniziative a favore dei territori. Il tutto con la più grande attenzione all’equilibrio dei conti pubblici».

«Un progetto importante dal punto di vista turistico che collega le due città principali della nostra provincia: Sanremo e Imperia e, grazie alla quale, cittadini e turisti possono usufruire delle piste ciclopedonali dell’entroterra e dei numerosi sentieri, alcuni dei quali collegano la riviera al basso Piemonte, come la via del Sale – commenta Pino Di Meco di Amaie Energia – un’infrastruttura determinate per promuovere la mobilità sostenibile ed il cicloturismo, grazie al clima mite che contraddistingue il nostro territorio, sarà un elemento fondamentale per destagionalizzare i flussi turistici».

L’inaugurazione

Per festeggiare l’inaugurazione del nuovo tratto di ciclabile, sabato 22 alle 11 prenderà il via “Liguria in Bicicletta”, la giornata dedicata a famiglie, cittadini, turisti e sportivi di tutte le età per promuovere la mobilità sostenibile. Alla partenza, fissata presso l’ex stazione di San Lorenzo al Mare, saranno distribuiti degli zainetti e una borraccia d’acqua con il logo dell’iniziativa. Da qui partirà una biciclettata collettiva in direzione Borgo Prino (transitando per il traguardo dei 900 nuovi metri di pista ciclabile); all’arrivo nel quartiere imperiese (intorno alle 12.30), sul piazzale Santa Lucia saranno presenti cinque stand dedicati ai Comuni che fanno parte della Ciclovia (Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti e Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Imperia) che offriranno gadget e pensierini ai partecipanti all’iniziativa, oltre a spazi gastronomici che distribuiranno assaggi delle specialità liguri ai partecipanti. Nel pomeriggio, una ricca offerta di spettacoli ed iniziative pensate per i più piccoli.

Per promuovere l’iniziativa, da questa sera fino a sabato l’appuntamento sarà protagonista del maxischermo luminoso della Regione Liguria, in piazza De Ferrari 1; “Liguria in bicicletta” sarà anche promossa sui canali social dell’ente.

Di seguito, il programma dettagliato dell’evento “Liguria in Bicicletta”, sabato 22 aprile:

– Ore 11: punto d’incontro presso l’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare e interventi istituzionali; distribuzione degli zainetti;

– ore 11.30: taglio del nastro e inizio della pedalata

– ore 12.30: ritrovo presso piazza Borgo Prino di Imperia, dove troveranno spazio gli stand gastronomici e quelli dedicati ai Comuni della Ciclovia;

– ore 12.30: esibizione di bike trial con Diego Donadonibus Biker (che animerà un altro spettacolo alle 14.45);

– ore 14: animazione a cura della “Compagnia del Teatro dei Mille Colori”, con spettacolo, musica dal vivo e gonfiabili per bambini;

– a partire dalle ore 15.15: musica dal vivo con i Piano B;

– ore 17 circa: conclusione dell’evento