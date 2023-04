Nasce a Genova lo sportello sulla proprietà intellettuale Ipmed

Nasce a Genova lo sportello di Filse sulla proprietà intellettuale legato al progetto europeo “Ipmed – Capacità Ip per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nella regione mediterranea” con contributo di 1 milione e budget totale di 1,1 milioni.

È rivolto a startup e imprese di recente costituzione in Italia, Grecia e Tunisia. I beneficiari del progetto dei servizi offerti attraverso Ipmed saranno: 200 giovani e donne imprenditrici e 40 mpmi e 100 dipendenti provenienti da camere di commercio, agenzie per l’innovazione, ministeri, uffici Ip e broker per l’innovazione.

Filse ha deciso di portare avanti il progetto attraverso la costituzione di uno sportello gratuito dedicato allo sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese. Le quali potranno richiedere delle consulenze specialistiche su come registrare un marchio o un brevetto, quali caratteristiche devono avere i segni distintivi, da dove cominciare la registrazione e come farlo al meglio.

I diritti di proprietà intellettuale e ricerca costituiscono un tema cruciale per favorire l’innovazione e la competitività di pmi e delle startup sul mercato. Nonostante la sua importanza nel business la proprietà intellettuale tende ad essere spesso sconosciuta o trascurata nel processo decisionale aziendale sia in Europa che oltre.

Recenti statistiche sui risultati economici evidenziano che solo il 9% delle pmi in Europa fa uso dei diritti di proprietà intellettuale contro il 40% delle grandi imprese. Sono invece proprio le piccole imprese che detengono brevetti o marchi a godere di una maggiore reputazione, prospettive commerciali, fatturato più elevato rispetto a quelle che non li posseggono. Proprio per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nasce il progetto Ipmed che affiancherà i servizi già posti in essere dalle pubbliche amministrazioni locali come quelli della Camera di Commercio di Genova con l’ufficio marchi e brevetti. La proprietà intellettuale si riferisce a creazioni quali invenzioni, opere letterarie e artistiche, disegni e simboli, nonché ai nomi e alle immagini utilizzati dalle imprese. Marchi, brevetti e modelli rappresentano i segni distintivi che proteggono i prodotti dell’impresa (tramite il marchio) e le invenzioni industriali (tramite i modelli e i brevetti). Il progetto ha un duplice obiettivo: affiancare le pubbliche amministrazioni nell’erogazione di servizi di tutela e diffusione della proprietà intellettuale, da un lato, supportare direttamente imprese e imprenditori con consulenze ad hoc, dall’altro.

Per richiedere la consulenza scrivere a: infoincubatori@filse.it