Mitilicoltura spezzina in crisi, Piana: «Aiuti per 1,4 milioni dal 2018»

«Per aiutare la mitilicoltura e tutta la nostra pesca non servono solleciti o proclami: per l’assessorato regionale è da sempre un comparto rilevante e strategico. Lo dimostrano tanto più gli aiuti alla molluschicoltura spezzina su cui si chiede lo stato di fatto in consiglio e tramite diverse note stampa: sono stati realizzati dal 2018 per un totale di circa 1,4 milioni di euro».

Il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana replica ad alcune dichiarazioni sulla crisi dei mitilicoltori spezzini.

«Basta paragonare questo importo con la dotazione complessiva, di tutta la Regione Liguria, del Feamp, Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura, per vedere che assorbono oltre il 13% del totale. Nel dettaglio si è trattato di aiuti alle singole imprese per 330 mila euro, di svariati sostegni per l’intero della cifra ammissibile inerenti la realizzazione di siti idonei alla molluschicoltura off-shore dal Comune di Ameglia per 150 mila euro, interventi tecnici su banchine e massicciate per 300 mila euro e poi azioni varie, con finanziamenti al 50%, per monitoraggi, depurazione, stoccaggio di mitili, macchinari dalla pulizia dei prodotti all’allestimento di furgoni isotermici. Dati che dimostrano un livello di attenzione alto e costante, che sicuramente non si ferma qui».

Piana commenta che il problema della predazione delle orate è serio: «Dal 2000 abbiamo avviato e sostenuto proprio presso il ministero competente una sperimentazione su dispositivi di difesa, che ha portato anche all’autorizzazione della pesca professionale all’interno dei vivai e delle dighe foranee della Spezia, in precedenza vietata. Non solo, proprio la settimana scorsa abbiamo operatori di pesca dell’acquacoltura a seguito del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi sostenuti a approvato in giunta, su mia proposta, la misura 5.68 del Feamp per dare una risposta finanziaria agli causa crisi energetica. Risorse che stiamo, con forza, cercando di implementare, come dall’ultimo incontro istituzionale a Roma. Non possiamo dare una svolta positiva al settore con le sole risorse regionali: stiamo cercando una rimodulazione delle risorse tra Stato e Regione, viste le economie a disposizione sul Fondo Feamp, che potrebbero arrivare a oltre 4 milioni, proprio per supportare una congiuntura come questa, senza precedenti, per la pesca».