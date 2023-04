Lovrèn torna a Cosmofarma dal 5 al 7 maggio

Lovrén presenta le novità della dermocosmesi a Cosmofarma 2023 dal 5 al 7 maggio.

Il brand di beauty genovese del gruppo Clinicalfarma, nato nel 2018 e a oggi presente in circa 5000 farmacie in tutta Italia, parteciperà a Cosmofarma, l’evento leader nell’ambito del Beauty Care in farmacia, in scena a Bologna.

Da anni un appuntamento imprescindibile per il settore farmaceutico, la fiera rappresenta un punto di incontro tra l’industria e il farmacista e Lovrén sarà presente con uno stand di 150 metri quadri (Stand B90) a tema il Grande Gatsby, con forti rimandi all’eleganza e festosità dell’epoca.

Diego Gulli, amministratore delegato di Clinicalfarma che, insieme ad Alessio Baldaccini, è alla guida di Lovrén, spiega: «Per noi questo sarà il secondo anno consecutivo a Cosmofarma e siamo felici di aver rinnovato la nostra presenza anche per l’edizione del 2023. Sarà l’occasione perfetta non solo per presentare le nuove referenze, ma anche per incontrare tutti gli agenti sul territorio e la nostra rete di farmacie, che ad oggi sono circa 5000 e ci aiutano a diffondere il messaggio di Lovrén in Italia e nel mondo».