Lostecco apre anche in corso Italia: secondo locale in pochi mesi a Genova

Dopo l’esperienza positiva in piazza ferretto 8r, l’azienda Lostecco annuncia l’avvio di un secondo locale in città a meno di un anno di distanza dal primo in piazza Ferretto 8r, proponendo una cucina specializzata in carne di qualità 100% italiana e piemontese.

«Lostecco è un marchio in forte espansione, siamo lieti di crescere in una città come Genova, che sin dagli esordi del punto vendita in centro storico ci ha dimostrato sostegno e apprezzamento, sia da parte dei cittadini sia da parte delle istituzioni e stiamo già lavorando per nuove aperture sul territorio» afferma Massimo Sanna, fondatore dell’azienda alessandrina, che anche per questa seconda apertura in città ha scelto come partner la società genovese Clickutility Team.

«Abbiamo sempre creduto nell’opportunità di portare a Genova un marchio come Lostecco. Il successo riscontrato con la prima esperienza del locale in piazza Ferretto ci ha spinto a lanciarci in questa nuova avventura, nella splendida cornice del goa beach club», aggiunge Carlo Silva, presidente di Clickutility Team.

La festa di inaugurazione del nuovo punto vendita di corso Italia, inizialmente prevista per domenica 30 aprile è stata rinviata a venerdì 5 maggio ore 20. Necessaria prenotazione al numero 010 4713009.

Il punto vendita Lostecco di piazza Ferretto sarà inoltre tra i protagonisti dell’iniziativa “Pazza Ferretto” di sabato 29 aprile, organizzata da Sestiere del Molo in occasione dei Rolli Days di Primavera.

Il Gruppo Lostecco − nato nel 2012 dalla passione per la ristorazione e da una lunga esperienza nel settore del food e dell’intrattenimento del suo fondatore Massimo Sanna − è già presente in Liguria a Borgio Verezzi e sul territorio piemontese, con i suoi locali ad Alba, Salice Terme e presto anche ad Alessandria e Lugano in Svizzera.

In vista delle nuove aperture, il Gruppo ricerca personale professionale.

Chiunque fosse interessato a proporre la propria candidatura è pregato di scrivere a info@lostecco.it.