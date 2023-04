Le startup genovesi Buddyfit e Corticale selezionate nella nuova Intesa Sanpaolo Elite Lounge

Ci sono anche due startup genovesi, Buddyfit e Corticale, tra le 24 nuove realtà imprenditoriali italiane ad alto contenuto di innovazione scelte da Intesa Sanpaolo Elite Lounge per essere inserite nel percorso di accelerazione finanziaria.

Le imprese selezionate provengono da tutta Italia e appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia italiana: aerospazio, robotica, settore sanitario, healthcare, digital wellness.

Innovazione e sostenibilità saranno i driver del percorso di crescita e formazione per le startup, che avranno l’opportunità di unirsi al network e beneficiare della consulenza esperta e tecnica di partner d’eccellenza, oltre alla possibilità di accedere a una rete di professionisti e investitori istituzionali per agevolare il loro accesso al mercato dei capitali.

Buddyfit è la prima piattaforma digitale dedicata al wellness che permette a tutti di allenarsi e stare in forma, sia dal punto di vista fisico che mentale. Fitness, yoga e meditazione per tutta la famiglia, dai bambini fino alle persone più in là con l’età e meno attive, con allenamenti live oppure on demand.

Corticale è uno spin-off dell’Iit di Genova. Nata nel 2021, la startup è specializzata nella progettazione e produzione di interfacce neuronali ad alta densità, dispositivi impiantabili di dimensioni micrometriche, dotati di centinaia di punti di misurazione per la registrazione ad altissima risoluzione dell’attività bio-elettrica del cervello. Lo scopo della tecnologia di Corticale è comprendere meglio il funzionamento del cervello. Lo studio ad alta risoluzione dell’attività neuronale, possibile con la tecnologia innovativa di Corticale, è presupposto indispensabile per poter analizzare in maniera più compiuta molteplici patologie degenerative del sistema nervoso centrale e periferico, al fine di migliorarne le attuali possibilità diagnostiche, con lo scopo ultimo di individuare nuove possibilità terapeutiche dirette o indirette. L’accesso alla tecnologia proposta da Corticale per il monitoraggio dell’attività elettrica di migliaia di neuroni, con un’elevata risoluzione spazio-temporale, permetterà di raggiungere conoscenze indispensabili all’attività clinica e il suo utilizzo potrebbe contribuire a modificare il destino di pazienti portatori di differenti patologie ancora oggi incurabili per i limiti intrinseci delle tecnologie attualmente in uso.

L’iniziativa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano ed Elite, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Una sinergia di lunga data che in cinque anni ha consentito l’accesso a più di 300 imprese in tutta Italia operanti in ogni settore. Dal 2020 la collaborazione è stata estesa anche alle startup, con l’inserimento nel percorso di oltre 80 nuove imprese.

Il sostegno alle startup si inserisce nel più ampio quadro di interventi del Gruppo Intesa Sanpaolo sui temi dell’innovazione, quali la partecipazione ai quattro Centri Nazionali di Ricerca nati con il Pnrr e ai 9 Poli di innovazione europei (Edih).