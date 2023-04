La campagna di comunicazione del Comune di Finale Ligure e Studiowiki vince il The PRize

Il premio è dedicato ai migliori progetti di relazioni pubbliche: la campagna My Perfect Place era incentrata sul racconto dell’identità del territorio attraverso storie, volti e voci degli abitanti

La campagna di comunicazione My Perfect Place, ideata e realizzata per conto del Comune di Finale Ligure dall’agenzia Studiowiki – membro della rete di imprese Dede – Destination Design − si è aggiudicata il bronzo nella categoria corporate di The PRize, premio dedicato ai migliori progetti di relazioni pubbliche.

Comunicare l’identità del territorio attraverso le storie, i volti e le voci degli abitanti e delle persone che lavorano ogni giorno per rendere Finale Ligure “un posto perfetto”. È questa la filosofia della campagna My Perfect Place, che si è articolata su tre strumenti principali – il mensile online, il progetto fotografico Persone e la web serie The Perfect Place – e declinata su cinque filoni tematici – outdoor, natura, cultura, mare, gusto.

«La campagna di promozione turistica My Perfect Place per Finale Ligure è nata, prima di tutto, dall’idea e dalla volontà di costruire e alimentare relazioni virtuose, che nascessero dall’interno della destinazione per riverberarsi con più forza al suo esterno. Il prestigioso riconoscimento di oggi ci conferma, credo, che l’obiettivo di unire creatività, strategia e relazioni sia stato felicemente raggiunto», ha commentato Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki.

Un altro importante riconoscimento per la campagna “My Perfect Place”, che nel 2022 si è aggiudicata anche l’argento nella categoria “L’Italia che comunica l’Italia” del Premio “L’Italia che comunica”, promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite, e il Premio Speciale della Giuria al concorso cinematografico “Liguria in corto”, nell’ambito del Ponente International Film Festival.

«I numerosi premi che arrivano al lavoro della nostra destinazione avvalorano la bontà dell’intuizione iniziale, che stiamo concretizzando e rendendo tangibile nel percorso di lungo periodo e di ampio respiro tracciato dal piano strategico per il turismo» ha concluso Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure.