Gruppo GE punta sulla decarbonizzazione a Genova con il fotovoltaico Axpo Energy Solutions

Si allarga la collaborazione all’insegna della sostenibilità tra Gruppo GE e Axpo Energy Solutions Italia, selezionata dal concessionario come partner per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella sede genovese di via Augusto Pedullà. L’obiettivo è produrre energia pulita per l’autoconsumo e tagliare le emissioni di CO2.

Dopo le collaborazioni per l’efficientamento dell’illuminazione di showroom e officine e sui sistemi di ricarica per le auto elettriche ed elettrificate, Axpo Energy Solutions Italia, esco del gruppo Axpo impegnata nello sviluppo di progetti di efficienza energetica, rinnovabili e mobilità elettrica, e GT Motor, realtà del Gruppo GE che propone soluzioni di mobilità a 2 o 4 ruote in Liguria da più di 50 anni, annunciano un nuovo accordo.

In particolare, nella sede genovese di GT Motor, è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico da 180 kWp. Grazie a questa operazione e con una producibilità stimata al primo anno di 217.000 kWh, la concessionaria potrà coprire il 47% del proprio fabbisogno di energia elettrica, arrivando a oltre l’80% di autoconsumo istantaneo. In più, la presenza dei pannelli solari, oltre alla produzione autonoma di energia rinnovabile, comporterà un taglio delle emissioni di circa 181 tonnellate di CO2 all’anno.

«In un contesto caratterizzato dall’incertezza come quello che stiamo vivendo, diventa importante pianificare e mettere in atto azioni che guardano al futuro, specialmente per le imprese − afferma Marco Garbero, general manager di Axpo Energy Solutions Italia − Il caro energia e gli obiettivi di decarbonizzazione hanno reso l’autoproduzione da fonti rinnovabili una scelta prioritaria per raggiungere benefici ambientali ed economici. Il percorso con GT Motor verso un costante aggiornamento delle strategie di efficientamento dei consumi energetici è iniziato già da diverso tempo con diverse attività. Siamo particolarmente orgogliosi di poterne celebrare una nuova tappa che coglie appieno le opportunità offerte dal fotovoltaico, tra le tecnologie più promettenti per la green economy».

«GT Motor, certificata ISO 14001 e controllata, come anche Gecar, da Gruppo GE spa − racconta Giovanni Garbarino, cfo del Gruppo − ha orientato la visione operativa nell’ambito delle sue attività verso la sostenibilità dei propri impianti e la diminuzione dell’impatto che le sue scelte, in termini di energy utilities, hanno sul territorio in cui opera. Oltre alla fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, il decennale rapporto di collaborazione con Axpo Italia si evolve con l’obiettivo di continuare a diminuire sostanzialmente le emissioni preservando così l’ambiente che ospita l’attività di vendita di veicoli e che già contribuisce a una riduzione di CO2 grazie alle motorizzazioni ibride, ibride plug in, plug in e full electric».

«La realizzazione e sostituzione di tutti gli impianti di illuminazione con tecnologia led, l’installazione di 3 colonnine doppie di ricarica, da 44 kw ciascuna, (22 kw + 22 kw) per trazione posizionate all’interno delle nostre sedi di via lungo Bisagno Dalmazia e di via Pedullà a Genova, garantiscono la ricarica dei prodotti che commercializziamo tramite i nostri brand. Ora l’opportunità – conclude Garbarino – di un ulteriore passo avanti con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 180 KWp, che renderà il nostro fabbisogno energetico quasi completamente soddisfatto».

Axpo Italia è stata fondata nel 2000 durante la transizione al libero mercato ed è oggi uno dei maggiori player con una presenza lungo l’intera catena dell’energia, quarta in Italia nel mercato libero. Axpo Italia porta l’esperienza internazionale del gruppo Axpo all’interno dei mercati locali, creando valore all’interno della filiera dell’energia italiana, convinta del ruolo fondamentale rappresentato dall’approvvigionamento di energia nel determinare la competitività di un’azienda. Uno degli step fondamentali nella creazione di valore è stata la costituzione di Axpo Energy Solutions Italia, che a fine 2017 ha raccolto le esperienze pregresse di Axpo e in pochi anni è diventata uno dei player di riferimento del settore. Axpo Italia ha la sua sede centrale a Genova, e sedi commerciali e di rappresentanza a Milano e Roma.

Gruppo GE, attraverso le sue controllate GT Motor e Gecar, fondata nel 1968, rappresenta oggi il punto di riferimento per tutti coloro che siano alla ricerca di soluzioni di mobilità a 2 o 4 ruote. In oltre 50 anni di continua evoluzione, Gruppo GE ha notevolmente diversificato i suoi business e oggi, rappresenta in Liguria 11 brands ufficiali per la vendita e 13 per l’assistenza divisi su 7 sedi e 15 showroom. Con un modello di business customer centric​ ed uno staff qualificato di oltre 150 persone, Gruppo GE lavora ogni giorno per garantire la massima soddisfazione dei propri clienti.