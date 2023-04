Galà “Lo sport a sostegno delle diverse abilità”: raccolti 25000 euro per la fondazione CometaBlu

Grandi Navi Veloci (Gruppo Msc) ha ospitato ieri sera a bordo della nave Allegra il galà di beneficenza “Lo Sport a sostegno delle diverse abilità”, l’evento ideato da Agostino Banchi e organizzato dai Rotary genovesi a favore di CometaBlu, la fondazione nata nel 2021 dalla volontà di Angsa Liguria aps (sezione regionale dell’Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo) di rispondere alle esigenze delle famiglie che sempre più necessitano di percorsi strutturati e condivisi per i loro famigliari in un’ottica di progettualità mirata all’individuazione di progetti di vita ad ampio raggio che possano offrire ogni giorno ai ragazzi attività occupazionali, laboratori, momenti di tempo libero e percorsi di autonomia abitativa.

La terza edizione della manifestazione, andata in scena nella serata di ieri con il patrocinio della Regione Liguria, ha registrato il sold out con circa 600 partecipanti e ha raccolto 25mila euro. Nelle precedenti due edizioni (2018 e 2019) il riuscitissimo evento di beneficenza aveva coinvolto rispettivamente 260 e 400 partecipanti e permesso di finanziare, attraverso le somme devolute, alcuni progetti della Fondazione Angsa Liguria, come ad esempio il “progetto weekend”, un ambizioso programma che consente ai ragazzi di sperimentare nuove attività senza genitori immergendoli in una dimensione di condivisione e amicizia.

Ad accogliere gli ospiti sulla nave Allegra di GNV è stato il comandante Andrea Cocchiara che, dopo l’aperitivo di benvenuto, ha salutato tutti i presenti e dato il via al programma della serata presentato e condotto dal giornalista televisivo Beppe Nuti.

Promotori dell’importante evento, a cui hanno partecipato anche le famiglie e gli educatori di Angsa Liguria con i loro ragazzi, sono undici Rotary Club, da sempre attivi nel sociale e per la serata rappresentati dal capofila Rotary Club Genova San Giorgio, presente con il past president, Agostino Banchi, il presidente, Luca Di Donna e il presidente eletto, Lucia Aliverti.

Il Rotary è un’associazione internazionale di donne e uomini imprenditori e professionisti che offrono il loro servizio attraverso iniziative di sviluppo economico e sociale, per rispondere ai bisogni di chi è meno fortunato e per favorire la pace.

Molti gli sportivi legati al panorama genovese che hanno partecipato per sensibilizzare i presenti con la loro testimonianza sul tema dello sport, elemento vitale e valido mezzo per il raggiungimento degli obiettivi di assistenza, tutela e autonomia per i ragazzi affetti da autismo. Nel corso della serata i club Rotary genovesi hanno premiato per meriti sportivi il campione olimpico Francesco Bocciardo, mentre l’assessore regionale allo sport, Simona Ferro, ha consegnato una medaglia alle ragazze della US Luca Locatelli Genova, quali vincitrici del girone nord di A2 di pallanuoto.

Tra i sostenitori della manifestazione in qualità di main sponsor, oltre a GNV, figurano Msc Crociere e Banca Patrimoni Sella.

Durante il galà, infine, sono stati acquistati ulteriori biglietti della lotteria benefica, in favore della fondazione CometaBlu, con diversi contributi e premi speciali messi a disposizione dagli altri sponsor dell’evento: gioielleria Dell’Acqua Bartolone, Broglia vini, Safe Network srl, farmacia Fieschi e Ciccio srl.