FameLab, a Genova il 13 aprile la competizione per giovani divulgatori

Anche quest’anno l’Università di Genova è tra gli organizzatori di FameLab, il talent della scienza, e con l’edizione 2023 arriva la novità che le presentazioni potranno essere incentrate anche sulle discipline umanistiche (antropologia, archeologia, economia, filosofia, geografia, giurisprudenza, linguistica, letteratura, storia dell’arte, psicologia, scienze politiche, sociologia e storia, che nelle loro ricerche adottano metodi, teorie e dati scientifici e ne parleranno nei loro talk).

Si tratta di una competizione internazionale per giovani ricercatrici e ricercatori scientifici con il talento, e la passione, della comunicazione.

A Genova la pre-selezione è il 13 aprile, data in cui verranno scelti 2 finalisti che parteciperanno alla FameLab Masterclass, un workshop di formazione in comunicazione della scienza, che si svolgerà a giugno 2023 a Perugia, per poi affrontarsi nella finale nazionale che si terrà, sempre a Perugia, a fine settembre 2023, e concluderà gli eventi della maratona Sharper – Notte Europea dei Ricercatori.

Chi si aggiudicherà la finale italiana, si confronterà, nel mese di novembre, con i finalisti provenienti da tutto il mondo per contendersi il titolo internazionale di FameLabber 2023.

Ogni partecipante ha a disposizione tre minuti per fare colpo sui giudici e sul pubblico. FameLab è alla ricerca di presentazioni affascinanti e coinvolgenti che possano essere comprese da un pubblico generale. È permesso utilizzare materiali di piccole dimensioni che non richiedano un tempo di allestimento. Non sono consentite presentazioni di diapositive né proiezioni e immagini di alcun tipo.

Per la selezione locale è necessario preparare due diverse presentazioni da tre minuti: una per la pre-selezione e una, diversa dalla prima, nel caso in cui il concorrente venga selezionato per la selezione finale.

Le pre-selezioni e selezioni di FameLab Genova 2023 si svolgeranno il 13 aprile:

le pre-selezioni alle ore 9:30, nell’Aula Meridiana dell’Università di Genova, in Via Balbi 5;

le selezioni, per coloro che avranno superato le pre-selezioni, alle 20:30 al Teatro La Claque, in Vico di S.Donato a Genova.

Le selezioni al Teatro La Claque saranno riprese e i talk dei finalisti verranno pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Genova (è già online la playlist dei finalisti FameLab Genova 2022).

Per partecipare

Far parte di una delle tre seguenti categorie: giovani che facciano ricerca o siano in possesso di assegni di ricerca in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico presso istituzioni di ricerca pubbliche o private; persone con un comprovato rapporto di lavoro nel settore ricerca e sviluppo con un ente o un’azienda pubblica o privata e in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, in ambito scientifico, medico, ingegneristico o umanistico; studentesse e studenti di una scuola di dottorato o una scuola di specializzazione o master post-laurea in ambito scientifico, medico, ingegneristico o sociale presso istituzioni di ricerca pubbliche o private.

Il primo requisito deve restare per tutte le fasi della gara, cioè sino al 24 novembre 2023.

Occorre poi essere nati dopo il primo gennaio 1988 e non aver raggiunto la fase finale delle precedenti edizioni italiane o in altri paesi.

Per iscriversi basta compilare il form.

Altre informazioni sono disponibili sul sito FameLab Italia, compreso l’elenco dei vincitori e dei finalisti delle precedenti edizioni.