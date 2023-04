Erg, approvato bilancio: dividendo a 1 euro per azione, Pizzolla confermato nel cda

L’assemblea degli azionisti di Erg ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e deliberato il pagamento di un dividendo di 1 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2023 (payment date), previo stacco della cedola (n. 26) a partire dal 22 maggio 2023 (ex date) e record date il 23 maggio 2023.

I soci hanno anche, tra le altre cose, confermato Renato Pizzolla quale consigliere di amministrazione, sulla base della proposta formulata dall’azionista Sq Renewables (titolare del 62,533% del capitale). Il consigliere Renato Pizzolla scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del CdA e pertanto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Monica Mannino è invece la nuova presidente del collegio sindacale. Il nominativo era stato proposto da un gruppo di fondi e sgr sotto il coordinamento del Comitato dei gestori. Sulla lista con il nome di Mannino sono confluiti oltre 30 milioni di voti, pari al 24% dei voti espressi in assemblea e al 20% del capitale.

Il collegio è completato da Fabrizio Cavalli (sindaco effettivo), Giulia De Martino (sindaco effettivo), Luisella Bergero (sindaco supplente), Vincenzo Campo Antico (sindaco supplente), Paolo Prandi (sindaco supplente).

La lista era stata presentata da Algebris Ucits Funds, Amber Capital Italia, Amundi Asset Management, Anima Sgr, Arca Fondi, Axa WF Italy Equity, Bancoposta Fondi, Etica, Eurizon Capital, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management, Interfund Sicav, Generali Investments Partners, Kairos Partners e Mediolanum Gestione Fondi con il supporto di Heidrick & Struggles International.

L’assemblea ha autorizzato il cda della precedente autorizzazione deliberata ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni ordinarie, complessivamente pari al 10% del capitale sociale della Società, del valore nominale pari a euro 0,10 ciascuna, a un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione, allo scopo di ottimizzare la struttura del capitale in un’ottica di massimizzazione della creazione del valore per gli azionisti, anche in relazione alla liquidità disponibile e comunque per ogni ulteriore finalità consentita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Il periodo valido è di 18 mesi a decorrere dal 26 aprile 2023. L’acquisto dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di utili distribuibili e di riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.