Connessioni: a Genova prima tavola di incontro su sport, turismo e sostenibilità

Il Punto Impresa Digitale ha inaugurato l’iniziativa “Connessioni Genova” con la prima tavola di incontro svoltasi il 4 aprile nella sala panoramica della sede in piazza De Ferrari.

Si sono incontrate 15 imprese attive nei settori dello Sport, Turismo e Sostenibilità con l’obiettivo di conoscersi e far nascere sinergie, collaborazioni e progetti comuni. L’idea è nata dal progetto “Connessioni” ideato a livello nazionale grazie alla collaborazione tra due reti: quella dei Pid con la Rete Mirabilia (Associazione delle Camere di Commercio che hanno al loro interno almeno un sito Unesco) che ha permesso l’incontro tra aziende del turismo tradizionale e fornitori tecnologici e ha portato alla creazione di progetti innovativi comuni che hanno coinvolto aziende di territori diversi, dal Nord al Sud italia.

Il Punto Impresa Digitale di Genova ha voluto replicare questa best practice a livello locale. La tavola di incontro è stata preceduta da due interventi: quello di Laura Costaro che ha presentato l’Its Turismo Liguria, scuole ad alta specializzazione post diploma dove la maggior parte delle lezioni sono tenute da docenti professionisti del settore e che prevedono stage in azienda e un sostegno ai giovani iscritti nell’inserimento nel mondo del lavoro e quello di Raffaella Bruzzone della Rete Een Alps che ha presentato l’Een Sport Itinerary 2023 con l’evento di BtB del 30 giugno a Genova e il servizio di matching tra le Pmi genovesi e quelle dei paesi aderenti.

Dopo i due interventi introduttivi si è entrati nel vivo della tavola rotonda con la presentazione i seguenti imprenditori: Maria Vitali ha presentato sia Its4kids una piattaforma web dedicata al turismo per famiglie sia l’Associazione Startup Turismo che favorire la nascita di startup nell’ambito del travel. Eleonora Curto di Concierge and Gateway che si occupa dell’organizzazione di eventi di alto livello nel settore turistico e nautico e della gestione degli spostamenti per trasferte sportive e di altri servizi di supporto. Aurora Maurizio di Gym Age, palestra di Genova con progetti legati ai personal trainer e all’educazione dei giovani allo sport collegata a una sana nutrizione. Jacopo Dellacasa di Outdoor Portofino che mette insieme sport, natura ed educazione con diversi progetti e attività che hanno come filo conduttore quello della protezione dell’ambiente marino. Matilde Marino di Outbe, startup nata da una costola di Outdoor Portofino che propone alle imprese programmi outdoor misurabili per migliorare il benessere dei dipendenti in ottica Welfare e l’impatto sociale ed ambientale.

Marco Crovetto di Sei Fuori con attività outdoor, dal noleggio di eBike e sup, al trekking e l’organizzazione di tour guidati alla scoperta del territorio ligure ed attività di educazione al rispetto dell’ambiente e di team bulding. Alberto Marchetti di Replayer che ha sviluppato una piattaforma sportiva che permette la prenotazione del campo da gioco e le riprese in alta definizione dei match che poi possono essere guardate in differite, salvate e condivise sui social. Giorgio Losi di Losi&Losi negozio di vendita, noleggio e officina di scooter e bici elettriche e che offre anche un servizio per trasformare le bici classiche in eBike. Gianluca Argiolas della Rete Maker che mette insieme i gestori di importanti impianti sportivi della Liguria e del Basso Piemonte per riuscire a contenere i costi e reperire risorse o partecipare a bandi. Ennio Ottaviani di On Advanced Industrial Research fornitore tecnologico che ha portato come esempio Guard-1 un dispositivo intelligente brevettato per l’acquisizione e il riconoscimento di immagini subacquee ad alta risoluzione. Michele Solari di Barche Elettriche che realizza barche elettriche che possono essere utilizzate per fini turistici, sostenibili e sociali. Luana Ciambellini di SmartHome che gestisce gli affitti brevi e in molte delle case che gestisce si possono trovare e poi comprare opere di design. Biagio Bartoli di SportClubby, piattaforma che permette la prenotazione di centri sportivi. Due liberi professionisti, Emanuela Ottonello, massoterapista e Ugo Matteo consulente sportivo.

Questa è solo la prima di una serie di tavole di incontro che verranno realizzate dal Punto Impresa della Camera di Commercio di Genova che continuerà a sostenere le connessioni che nasceranno.