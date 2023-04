Con The Ocean Race il Brasile apre alle imprese genovesi

Più di 100 imprenditori hanno partecipato all’incontro promosso dall’Associazione imprenditoriale di Itajaí (Acii) con i rappresentanti di Genova in occasione della tappa in Brasile di The Ocean Race.

Una missione di successo per il Comune di Genova e per le numerose realtà che sono entrate in contatto. Primo atto di una collaborazione che proseguirà in occasione del Grand Finale con progetti concreti in via di sviluppo.

La delegazione genovese è stata ospite dell’Associazione imprenditoriale di Itajaí e si è presentata agli imprenditori e ai rappresentanti di alcuni dei più importanti enti economici locali (Camera di Commercio italiana nello Stato di Santa Catarina, Agenzia Ice São Paulo, Associazione Nautica di Santa Catarina per il Brasile, Ufficio dello Sviluppo economico e del Turismo di Itajaí, Sovrintendenza del Porto di Itajaí). Una vetrina preziosa per la realtà economica genovese e i progetti di sviluppo del territorio.

Durante l’incontro i partecipanti hanno avuto l’occasione di discutere di alcune tematiche di interesse comune quali l’innovazione e l’alta tecnologia, la sostenibilità, la costruzione delle navi e la blue economy nella sua interezza, la logistica e le Smart Cities.

«È l’inizio di una preziosa collaborazione – sottolinea Marco Canassa, responsabile della Associação Empresarial de Itajaí – e saremo felici di essere a Genova per il Grand Finale con numerosi rappresentanti delle nostre aziende e dei nostri enti. Penso che insieme a Genova e alle sue aziende potremo fare molte cose e non vediamo l’ora di iniziare».

A guidare la delegazione genovese è stata Gloria Piaggio, direttore marketing dell’economia del Comune di Genova che spiega: «Aumenta il successo della nostra presenza all’estero. Gli amici di Itajaì hanno organizzato un importantissimo incontro con molti esponenti delle istituzioni e delle aziende. Abbiamo presentato le eccellenze genovesi su innovazione, tecnologia e sostenibilità del mare. Abbiamo raccontato gli ambiziosi obiettivi di crescita della nostra città e saremo pronti ad accogliere molti di loro a Genova per sviluppare nuovi progetti all’insegna della sostenibilità. Un ringraziamento va al team di Genova che ha lavorato con grande serietà».

All’Ocean Live Park di Itajaì è stato siglato anche un gemellaggio tra Autorità Portuale di Genova e quella locale di Itajai. E sono state anche gettate le basi per analoga collaborazione in occasione della prossima tappa a Newport. Il sindaco Xaykham “Xay” Khamsyvoravong ha fatto visita al Pavilion di Genova facendosi immortalare con la bandiera di San Giorgio a pochi giorni dalla Festa della Bandiera che Genova quest’anno festeggerà anche lontano dai propri confini.