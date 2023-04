Bper Banca insieme a Wwf Italia nella giornata mondiale della Terra

Con l’avvicinarsi della giornata mondiale della Terra, prevista il prossimo 22 aprile, Bper Banca annuncia la collaborazione con Wwf a supporto di “Valore oasi”, un progetto di conservazione delle oasi Wwf, che punta, tra le altre cose, allo stoccaggio naturale di CO2 nelle aree boschive delle riserve.

Nello specifico, da oggi fino al 23 aprile per ogni bonifico online effettuato dai propri clienti tramite app Smart Banking, Bper garantirà una donazione di 50 centesimi, fino al raggiungimento massimo di 100 mila euro. I clienti del Gruppo Bper Banca avranno inoltre la possibilità di arrotondare il pagamento del bonifico o di effettuare una donazione ad hoc, dando così un personale sostegno all’iniziativa.

A seconda dell’importo raggiunto, destinato in favore della conservazione dell’oasi Wwf di Vanzago (Milano) e di Macchiagrande a Fiumicino (Roma), verrà garantito un corrispettivo di tonnellate di anidride carbonica stoccate per metri quadrati di oasi, essenziali per contrastare la crisi climatica in atto.

Bper Banca e Wwf presenteranno questa importante collaborazione e i risultati raggiunti dalla campagna di raccolta fondi in occasione dell’evento “Nature Talk”, che si terrà il prossimo venerdì 28 aprile presso la suggestiva riserva naturale di Cascina Gabrina, a Vanzago.

Il bosco Wwf di Vanzago, oltre a essere una delle oasi più importanti del Wwf in Italia, è anche una riserva naturale della Regione Lombardia e un centro di recupero per animali selvatici. L’oasi di Macchiagrande rappresenta invece uno dei siti più importanti per la tutela dell’ambiente costiero laziale.

Bper Banca ha recentemente pubblicato il bilancio di sostenibilità consolidato che illustra, con riferimento all’esercizio 2022, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione. Nel 2022 la ricchezza generata dal Gruppo Bper Banca ha raggiunto i 3,2 miliardi di euro.

Il Gruppo è stato in grado, tra le altre cose, di evitare l’immissione in atmosfera di circa 50 mila tonnellate di CO2: si tratta di una quantità di anidride carbonica pari a quella che può assorbire una foresta di più di 71 mila alberi. Il Gruppo ha inoltre erogato a livello nazionale 5,6 milioni di euro destinati a progetti culturali, sociali, ambientali e sportivi.