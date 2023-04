Borse europee, avvio debole

Avvio debole per le Borse europee, che ieri hanno scontato le trimestrali negative di alcune big quotate, con Santander e Ubs piegate dalle trimestrali. Oggi saranno probabilmente le trimestrali delle big di Wall Street Alphabet, Microsoft, Visa e Texas Instruments a orientare i listini. Gi investitori sono cauti anche per le dichiarazioni rilasciate dal capo economista della Bce, Philip Lane, in un’intervista a Le Monde in cui spiega che nonostante l’inflazione nella zona euro inizi rallentare “non è ancora il momento per fermare” i rialzi dei tassi di interesse. I dati attuali “indicano che i tassi di interesse dovranno essere nuovamente alzati, ora non e’ il momento di fermarsi”. Poche ora prima la componente del board Isabel Schnabel aveva dichiarato che “visto il perdurare dell’inflazione è troppo presto per cantare vittoria”. In giornata la Commissione Ue presenterà le proposte di riforma del Patto di Stabilità. Milano è partita con -0,56%, Francoforte -0,43%, Londra -0,16l%, Parigi +0,04%. Tokyo alle 8.15era in flessione flessione dello 0,64%.

A Piazza Affari intorno alle 9 a guidare il listino principale è Tenaris (+0,81%), in coda Unicredit (-1,83%). Lo spread Btp/Bund è sui 191 punti (variazione +1,27%, rendimento Btp 10 anni +4,26%, rendimento Bund 10 anni +2,36%)

L’euro è in rialzo sul dollaro in avvio a 1,0990 e guadagna anche sullo yen a 146,93.

Prezzo del petrolio in rialzo, Wti a 77,8 dollari al barile, Brent, +0,7% sopra 81 dollari. Il prezzo del gas è in lieve calo ad Amsterdam a 39 euro. Il contratto Ttf cede l’1,4%. L’oro è stabile a 1.996 dollari l’oncia, il prezzo spot registra una variazione minima di -0,08%.