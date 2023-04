All’Outlet di Brugnato inaugura uno spazio riservato ai sindacati

Inaugurato lo spazio riservato ai sindacati all’interno di Brugnato 5 Terre Outlet Village. Un ufficio rivolto al pubblico, a pensionati, lavoratori e giovani, che fornirà consulenza sindacale, servizi fiscali e di patronato.

L’apertura dello spazio fa parte delle azioni previste dal protocollo d’intesa firmato lo scorso ottobre dalla San Mauro spa, società cui fa capo la proprietà immobiliare dell’insediamento commerciale, e le sigle sindacali in rappresentanza degli oltre 400 lavoratori impiegati all’interno del Centro. Una piattaforma nata con l’obiettivo di offrire supporto e favorire l’empowerment dei lavoratori, ponendo le basi per un dialogo diretto e proficuo tra proprietà e rappresentanze sindacali, utile per lo sviluppo delle future opportunità occupazionali.

«Siamo soddisfatti, un risultato concreto del protocollo che abbiamo firmato ad ottobre con San Mauro spa, che rappresenta una best practice a livello nazionale − dicono Luca Comiti, Cgil, Antonio Carro, Cisl e Marco Furletti, Uil − una tappa importante della proficua collaborazione con l’Outlet di Brugnato, caratterizzata da corrette relazioni sindacali. Lo spazio che potremo utilizzare ci permetterà di entrare in contatto capillare, attraverso i nostri operatori, con i lavoratori dell’Outlet e con il pubblico, che potranno usufruire dei nostri servizi».

«L’apertura dello spazio riservato ai sindacati ci offre la possibilità di dare concretezza a quanto previsto dal Protocollo che abbiamo promosso e firmato qualche mese fa – dichiara Marina Acconci, amministratore delegato di San Mauro spa – uno sportello aperto a tutti che, grazie all’impegno dei sindacati coinvolti in prima persona, offrirà un servizio utile non solo ai lavoratori di Brugnato 5Terre Outlet Village, ma a tutte le persone che abbiano necessità di servizi fiscali e di patronato, o di consulenza sindacale. Il legame con le persone, siano esse impiegate all’interno dell’outlet o componenti della comunità della Val di Vara, è centrale nella nostra strategia aziendale, e iniziative come questa vanno in quella direzione».

Nell’ufficio saranno a disposizione i servizi pensionistici per anzianità, vecchiaia, reversibilità per dipendenti privati e pubblici, autonomi e forze armate; servizi Inail per malattie professionali, infortuni sul lavoro, cause di servizio per dipendenti privati e pubblici, autonomi e forze armate; servizi Inps come Naspi, Discol, reddito emergenza e misure sostegno reddito assegno unico, tutela genitorialità e famiglia, indennità maternità, premio nascita e bonus bebè, reddito e pensione di cittadinanza, assegno sociale invalidità civile, indennità di accompagnamento e stato handicap; immigrazione, ricongiungimenti e permessi di soggiorno; servizi fiscali 730 e Isee.