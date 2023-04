Arriva all’ospedale Gallino di Pontedecimo una Tac di ultima generazione che contribuisce ad arricchire l’offerta radiologica di Val Polcevera e Valle Scrivia garantendo contestualmente meno radiazioni, miglioramento della performance e più comfort per il paziente.

«Questo investimento conferma la strategicità dell’ospedale Gallino per la gestione della bassa e media complessità in Val Polcevera e Valle Scrivia – spiega l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola – l’attenzione alla diagnostica è dunque massima nell’ottica dell’impegno preso di un costante recupero delle liste d’attesa».

«La nuova apparecchiatura – afferma il direttore generale Asl 3 Luigi Carlo Bottaro – acquistata da Asl 3 con i fondi del Pnrr, rientra nel nostro piano di consolidamento e investimento sui servizi presenti in Val Polcevera e Valle Scrivia, in particolare al Gallino punto di riferimento per gli abitanti di Pontedecimo e della vallata. Sono particolarmente orgoglioso di aggiungere un ulteriore tassello alle attività già presenti, con una nuova Tac che consentirà di migliorare ulteriormente l’organizzazione e l’efficientamento delle prestazioni. Con questa dotazione tecnologica è possibile eseguire esami in ambito neurologico, addominale, comprese le indagini entero Tc e Colonscopia virtuale per lo studio della patologia intestinale, pelvico, polmonare e angio Tc, oltre ad attività specialistiche di “nicchia” permettendo di garantire elevati standard qualitativi sul territorio, senza dover chiedere all’utenza di spostarsi verso altre sedi logisticamente distanti».

Dopo i necessari collaudi la nuova Tc è già entrata in funzione. Grazie alle specifiche caratteristiche tecniche, tra queste la possibilità di ricostruzione fino a 128 immagini per ogni rotazione del tubo radiologico, i tempi di esecuzione degli esami sono più brevi. Inoltre l’impiego di software avanzati diminuisce l’esposizione del paziente alle radiazioni, elemento particolarmente importante in caso di esami radiologici di controllo (follow-up) che vengono eseguiti frequentemente.

Nella Radiologia dell’Ospedale Gallino, diretta da Laura Bertani − responsabile anche della Radiologia dell’ospedale Micone, dell’ospedale la Colletta e del centro di Busalla − è già stato installato un apparecchio radiologico telecomandato ed è già pianificato per il 2023 l’acquisto di un apparecchio radiologico convenzionale e di uno portatile, con completo rinnovo del parco tecnologico della struttura.

«Con i fondi del Pnrr – spiega Nicoletta Gandolfo, direttore del dipartimento immagini Asl 3 – sono stati inoltre recentemente acquistati e installati due angiografi digitali di ultima generazione dotati di tutti i più sofisticati moduli diagnostici e interventistici rispettivamente installati presso la Radiologia interventistica e l’Emodinamica dell’ospedale Villa Scassi, due ecografi multidisciplinari di alta fascia presso le sedi territoriali di Fiumara e Nervi e due ecografi multidisciplinari destinati alla Radiologia del Villa Scassi. È inoltre previsto per il biennio 2023-2024 il completamento del totale rinnovo delle attrezzature di tutte le strutture radiologiche afferenti al dipartimento».